Brendon McCullum está preocupado por Ben Stokes pero no respalda la capitanía de Inglaterra

Stokes ya ha regresado a los entrenamientos, con la posibilidad de jugar el campeonato del condado de Durham contra Northamptonshire el viernes.

Cuando se le dijo a McCullum que es positivo que Stokes esté buscando volver a jugar, el entrenador hizo una larga pausa y dijo: “Estoy preocupado por Ben. Eso es todo. Lo dejaré así.

“Estoy en constante comunicación con él, lo cual es genial. Lo cuido inmensamente.

“Sea lo que sea lo que esté pasando en este momento, será porque Ben cree que es lo correcto para lidiar con lo que siente en este momento. Así que mi preocupación es Ben.

“Tiene todo el derecho a tomar sus propias decisiones sobre esas cosas y lo animo a que siga haciendo cosas así porque si le da algo de alegría y satisfacción, entonces es bueno”.

Stokes y McCullum se unieron al mando del equipo de pruebas de Inglaterra en 2022.

Aunque la tasa de éxito de Stokes es la mejor de cualquier capitán de Inglaterra desde 1981, describió la contundente derrota del Ashes por 4-1 en Australia el invierno pasado como su “momento más difícil” como capitán.

McCullum dijo que ha estado en comunicación diaria con Stokes. Al evaluar lo que puede hacer para cuidar del capitán, McCullum dijo: “Una vez más, mi preocupación es por Ben. Ha sido un líder sobresaliente durante cuatro años”.

El entrenador afirmó que Stokes había puesto “el corazón y el alma” en el trabajo, pero mencionó que “el escrutinio que conlleva tiene sus ventajas pero también sus desafíos”.

Añadió que Stokes había “hecho un trabajo maravilloso” al manejar el estrés del trabajo y dijo que el liderazgo de Inglaterra “sólo quiere centrarse en Ben”.

Tanto Stokes como McCullum negaron previamente que su relación estuviera bajo tensión durante las Cenizas.

Al observar este último episodio, en el que el capitán violó los protocolos del equipo en la primera prueba de Inglaterra desde la gira por Australia, McCullum dijo que no ha causado tensión adicional entre los dos.

“Nuestras líneas de comunicación son muy abiertas”, dijo McCullum. “Cuatro años juntos es mucho tiempo en una olla a presión realmente potente.

“Siempre hemos tenido las mejores intenciones del cricket inglés en el centro de lo que estamos tratando de lograr y de las decisiones que estamos tratando de tomar. En este momento, tengo mucho respeto, mucho cuidado por Ben, y estoy haciendo lo que puedo para apoyarlo”.

El invierno de Inglaterra estuvo plagado de problemas fuera del campo.

El capitán de la pelota blanca, Harry Brook, fue golpeado por el portero de un club nocturno en Wellington en vísperas de un partido internacional de un día contra Nueva Zelanda, un incidente en el que también estuvieron presentes Jacob Bethell y Josh Tongue.

En las vacaciones de Mid-Ashes en Inglaterra en Noosa, Ben Duckett fue encontrado aparentemente ebrio por miembros del público, quienes lo filmaron y publicaron las imágenes en las redes sociales.

Posteriormente, Inglaterra introdujo el toque de queda de medianoche, que luego fue violado por Stokes y Atkinson.

“Cuando me enteré por primera vez, me sentí un poco desconcertado, para ser honesto”, dijo McCullum sobre la violación.

“Luego pasas por una variedad de emociones. Pasas del desconcierto al enojo y a un poco destrozado.

“Muy rápidamente, al hablar con Ben en particular, y también con Gus, mi emoción general se convirtió en preocupación y preocupación por Ben en particular.

“Desde entonces se ha tratado de cómo apoyamos a estos muchachos, sin pasar por alto el hecho de que no han estado a la altura de los estándares que nos hemos fijado”.

Key sugirió que podría considerar una prohibición total del alcohol, algo que McCullum no llegó a respaldar.

“Creo que hay un lugar donde nunca querer matar la alegría, por así decirlo”, dijo McCullum. “Creo que es de vital importancia que celebres tus éxitos.

“He estado involucrado en este deporte y he vivido esta vida durante la mayor parte de 20 años y algunos de mis momentos más agradables han sido sentarme después de ir a la guerra con tus compañeros de equipo y mirarlos a los ojos y darme cuenta de que lo has dejado todo ahí.

“No creo en el exceso, creo que el exceso es una situación peligrosa y siempre es necesario mantener los estándares y asegurarse de intentar vivir según ellos. Pero no siempre lo vas a hacer bien. Necesitamos seguir intentando educar, aprender y enseñar a estos muchachos”.