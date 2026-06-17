La ministra Amal El Fallah Seghrouchni lanza el Rally Future Lab

La Ministra de Transición Digital y Reforma Administrativa, Amal El Fallah Seghrouchni, lanzó los trabajos del “ Laboratorio del futuro del Rally IA HAS”. Una iniciativa que se enmarca en la estrategia nacional destinada a acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial en Marruecos.

En su discurso de apertura, la ministra subrayó el significado simbólico del lugar elegido. TIENE” Es del corazón del desierto marroquí. [â€¦] que pongamos en marcha un laboratorio nacional de inteligencia artificial “, afirmó, destacando un espacio donde ” La competencia marroquí y las necesidades territoriales se encuentran A”.

También insistió en la ambición estratégica de esta iniciativa, afirmando que pretende hacer que la IA “ una palanca de soberanía, desarrollo, competitividad y mejora del capital humano A”. El programa también forma parte de la continuidad de la estrategia Â« Marruecos Digital 2030 » y dinámica « IA hecha en Marruecos A”.

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Volviendo a los fundamentos de esta política, Amal El Fallah Seghrouchni recordó que “ promover el desarrollo requiere la calificación del capital humano » y fomentando los jóvenes talentos. Dirigiéndose directamente a los participantes, dijo: “ Sois la generación que queremos capaz de entender la tecnología, de dar forma a sus usos. [â€¦] y orientarlo hacia el bien común A”.

El IA Future Lab Rally reúne, en su primera edición, a cerca de 1.000 participantes de diversos orígenes. Durante cinco días participarán en un programa intensivo que combina formación, experimentación y creación de prototipos. El objetivo, según el ministro, es “ Diseñar soluciones claras y escalables acordes con las necesidades reales de los ciudadanos. A”.

Finalmente, insistió en la necesidad de hacer sostenible la innovación: “ Nos negamos a que la innovación sea un escaparate económico “, abogando por un modelo nacional capaz de anticiparse a los cambios tecnológicos y convertirlos en un motor de transformación sostenible.