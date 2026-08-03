Proyecto para valorar, gestionar y proteger la cultura surfera de WA

Un nuevo proyecto dirigido por la Dra. Ana Manero de la Universidad de Australia Occidental tiene como objetivo comprender el valor de los recursos de surf en Australia Occidental y desarrollar las primeras directrices de gestión del surf a nivel estatal en Australia.

El Dr. Manero, del Centro de Economía y Política Ambiental de la UWA en la Escuela de Agricultura y el Instituto de Medio Ambiente y Océanos, dijo que a pesar de que el surf recreativo aporta 2.700 millones de dólares al año a la economía de Australia, impulsando el bienestar de los participantes y que las olas para surf desempeñan un papel importante en la protección del medio ambiente, el recurso natural carecía de directrices de gestión.

“A pesar de tener tantos beneficios, las zonas de surf y los entornos circundantes están cada vez más amenazados por los cambios en la costa, como la erosión, el movimiento de sedimentos y el desarrollo de infraestructura”, dijo el Dr. Manero.

“Australia tiene más de 1.000 lugares para surfear, pero la mayoría no tiene protección formal ni gestión activa. En WA, las zonas de surf permanecen en gran medida ausentes de la planificación costera, sin un marco político consistente para su valoración, gestión o protección”.

Durante la próxima semana, el Dr. Manero recibirá al profesor asociado Leon Mach, un experto internacional en ciencia del surf y turismo de surf de Tropical Island Biodiversity Studies en Bocas del Toro, Panamá, para desarrollar una comprensión de los valores del surf a través de una serie de iniciativas de participación de la comunidad y los responsables políticos.

Están recopilando conocimientos de las comunidades de surfistas locales de WA, incluidas Geraldton, Perth, Margaret River y Albany, para comprender la importancia de los entornos de surf, las amenazas percibidas y los cambios propuestos en los sistemas de gestión.

“Con las crecientes presiones costeras y la revisión de directrices de gestión clave, WA se encuentra ahora en una posición única para liderar el reconocimiento y la protección de los recursos de surf”, dijo el Dr. Manero.

“En Aotearoa, Nueva Zelanda, las zonas de surf de importancia nacional tienen protección legal directa y en Gold Coast, un plan de gestión del surf garantiza que se mantenga la calidad de las olas mediante la alimentación activa de la arena.

“Nuestro objetivo es crear directrices similares para WA basadas en nuestras evaluaciones de la importancia de las olas para surfear y las amenazas que enfrentan para que las comunidades y los tomadores de decisiones puedan asegurarse de que las ubicaciones únicas de WA estén protegidas”.

Financiado por el Consejo Australiano de Investigación, el proyecto es una asociación entre Surfing Western Australia y la UWA.