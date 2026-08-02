Liverpool: Andoni Iraola tiene mucho en qué reflexionar tras la historia de dos mitades en el amistoso de Leeds

En el vuelo a casa desde Chicago, mientras reflexiona sobre la derrota por 4-2 ante leeds eso terminó LiverpoolDe cara a la gira por Estados Unidos, el manager Andoni Iraola tendrá mucho en qué pensar.

La primera mitad fue posiblemente la mejor desde que el español tomó el mando, pero la segunda fue categóricamente la peor, ya que concedieron cuatro goles sin respuesta en 25 minutos.

Iraola hizo muchos cambios en el descanso y en la segunda mitad, pero eso no es excusa para la forma en que capitularon ante el equipo de Daniel Farke.

Su falta de profundidad y fisicalidad en el equipo quedó alarmantemente expuesta e Iraola estará preocupado por la facilidad con la que Leeds anotó, aunque contra una línea de fondo inexperta que terminó con Calvin Ramsay, Ifeanyi Ndukwe y Mor Talla Ndiaye.

Con el regreso de Alexander Isak y Florian Wirtz, el Liverpool estuvo excelente en la primera mitad y es importante no ser demasiado crítico, pero quizás Iraola se alegre a largo plazo de haber visto esta exhibición en la segunda mitad, donde las deficiencias del Liverpool en las jugadas a balón parado también fueron evidentes.

“Recibimos dos goles en jugadas a balón parado. Tenemos que arreglar eso y asegurarnos de afrontarlos mejor”, dijo el centrocampista Dominik Szoboszlai.

La intensidad que exige Iraola sobre el césped de entrenamiento se hizo patente en la primera parte pero pareció inexistente tras el descanso. Figuras de alto nivel como Curtis Jones y Federico Chiesa no se cubrieron de gloria.

“Odio especialmente este mes de agosto porque empiezas las competiciones y todavía no sabes si algunos jugadores se van a ir y quiénes van a venir. Hay mucha incertidumbre”, dijo Iraola a principios de semana.

Iraola se reunirá con Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Alisson Becker y el nuevo fichaje Víctor Muñoz durante los próximos días en el Centro de Formación AXA.

Para entonces, el único jugador del primer equipo que aún tendrá que conocer será Alexis Mac Allister, a quien se le concedió tiempo extra después de que Argentina llegó a la final de la Copa del Mundo. Muñoz, que no jugó ni un minuto en la exitosa campaña de España en la Copa del Mundo, regresará antes para ayudar en su integración en el equipo.

Sin embargo, en el transcurso de quince días en Estados Unidos, el Liverpool no ha tenido ingresos. Eso se debió en parte a que Iraola quería ver la plantilla a su disposición antes de tomar decisiones.

Lo que vio en esta derrota influirá en esas decisiones.