Surfista adaptativo destacado en el Festival de Cine de Wailuku inaugural

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – En el primer Festival de Cine de Wailuku se proyectará un cortometraje sobre Josh Bogle, un cuádruple amputado que fue el primero en surfear y pararse sobre piernas ortopédicas.

“Finding True North” explora cómo el surf cambió su vida y su perspectiva.

“El surf me salvó la vida”, dijo Bogle en la película. “Al tener un cuádriceps amputado, perdí todo ese músculo y el equilibrio, y me tomó algunos años recuperarlos”.

“Todos los médicos dijeron que iba a morir”, dijo el director Matty Schweitzer a Hawaii News Now. “Su corazón se ha detenido varias veces y realmente siente que el océano lo ha salvado”.

Schweitzer dijo que se sintió inmediatamente atraído por la historia de Bogle.

“Lo más importante que notas es que tiene una sonrisa más grande que cualquier otra persona, y eso es lo más importante que me cautivó”, dijo Schweitzer. “En el momento en que comencé a hablar con él, sentí esta energía contagiosa y gratitud por la vida”.

Schweitzer pasó meses con Bogle, capturando su viaje dentro y fuera del agua, incluidos momentos sobre los que Schweitzer dijo que a Bogle le tomó tiempo abrirse.

“Al principio, la mayoría de nosotros sabemos que cuando una cámara nos enfoca, es fácil protegerse y pasaron algunos meses hasta que, de repente, él realmente se abrió sobre su historia, se abrió sobre su vida y fue honesto con algunas de las cosas por las que pasó”, dijo Schweitzer.

“Existe esta verdadera luz dorada cuando el alma de alguien se acerca y dice: ‘Oye, te ayudaré'”, dijo Bogle. “Puedo ver que las cosas no están funcionando del todo bien para ti, pero vamos a hacer realidad algunos sueños”.

Schweitzer tiene dos películas en el festival. También trabajó en el documental premiado “Lahaina Rising”, que se destaca como un largometraje seleccionado por el jurado.

“Finding True North” pertenece a la categoría de pantalones cortos para deportes acuáticos, y Schweitzer dijo que está contento de que la escena de deportes acuáticos de Hawaii esté atrayendo la atención.

“El hecho de que estén creando esta plataforma para los atletas, para las personas que lo practican todos los días y para los cineastas”, dijo Schweitzer. “Estoy realmente agradecido de que el Festival de Cine de Wailuku haya incluido esta categoría para mostrar realmente el talento que tenemos aquí en Maui, no sólo con cineastas y artistas, sino también con atletas”.

La historia de Bogle es de resiliencia y Schweitzer dijo que espera que la película ayude a cualquiera que tenga dificultades.

“La gratitud es lo más grande en el mundo que crea alegría y felicidad y una vez que encuentras tu gratitud en la vida, creo que toda tu vida cambia y Josh es un gran ejemplo de eso”, dijo Schweitzer.

Puedes ver “Finding True North”, junto con “Sweet Spots” y “The Sea & She”, el sábado al mediodía en el Teatro Iao.

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