La administración Trump reduce temporalmente las tasas de interés de los préstamos estudiantiles para los prestatarios en pago automático

Un estudiante se sienta en un auditorio mientras la clase se despide en la Universidad de Texas en Austin el 22 de febrero de 2024 en Austin, Texas. Brandon Bell | Getty Images

La administración Trump anunció el jueves que ofrecerá a los prestatarios federales de préstamos estudiantiles que se inscriban en el pago automático una reducción del 1 punto porcentual en su tasa de interés, a partir del 1 de julio. Los prestatarios en el pago automático actualmente tienen acceso a un descuento del 0.25 punto porcentual. Los titulares de préstamos estudiantiles federales que aún no estén inscritos en el pago automático tienen hasta el 30 de septiembre para hacerlo, si desean beneficiarse de la tasa de interés más baja. El descuento durará hasta el 30 de junio de 2028. “La administración Trump está facilitando el pago de préstamos estudiantiles como nunca antes, y los prestatarios no deben esperar para aprovechar esta reducción temporal de la tasa de interés para mantenerse encaminados para obtener beneficios clave de préstamos estudiantiles”, dijo el Subsecretario de Educación Nicholas Kent en un comunicado.

La noticia surge cuando decenas de millones de prestatarios se preparan para un gran cambio en el sistema federal de préstamos estudiantiles este verano, debido a modificaciones del “único y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump. La ley reduce los planes de pago asequibles de los prestatarios y otras medidas de alivio. Más de 42 millones de estadounidenses tienen préstamos estudiantiles federales, y la deuda pendiente supera los 1.6 billones de dólares, según el Servicio de Investigación del Congreso. Solo el 40% de los prestatarios de préstamos estudiantiles en activo están inscritos en el pago automático hoy, frente al más del 80% antes de la pandemia de Covid, según el Departamento de Educación de EE. UU.

Esta es una noticia de última hora. Por favor, vuelva para obtener actualizaciones.