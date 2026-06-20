Alex Freeman, hijo de 21 años del destacado de la NFL Antonio Freeman, anota para Estados Unidos en la victoria en la Copa del Mundo

SEATTLE – Es posible que Alex Freeman aún no haya superado a su famoso padre, pero podría estar en camino.

El hijo del receptor abierto campeón del Super Bowl Antonio Freeman anotó de cabeza para Estados Unidos en su victoria por 2-0 sobre Australia en la Copa Mundial el viernes. Fue el tercer gol internacional de Freeman, el titular más joven de los estadounidenses a los 21 años.

Con Estados Unidos ganando 1-0 en el minuto 43, Antonee Robinson envió un tiro libre a Sergio Dest, quien disparó desde fuera del área penal. El balón se desvió de un defensor australiano y se elevó por el aire, y Freeman saltó (apuntando alto el balón, en términos de la NFL) y lo cabeceó más allá del brazo extendido del portero Patrick Beach hacia la red.

Una revisión de la repetición por fuera de juego retrasó la celebración de Freeman, pero el gol fue confirmado y el Lumen Field tembló cuando Freeman corrió hacia una esquina del campo, rodeado de jubilosos compañeros de equipo.

“Se lo merece”, dijo el defensor estadounidense Chris Richards. “Ha tenido un gran torneo hasta ahora y una gran progresión a lo largo del último año”.

Freeman lo llamó “un momento familiar de círculo completo”.

“Para mí, esto demuestra cuán grandioso es el árbol genealógico”, dijo. “Él puede ser genial, pero yo también puedo serlo a mi manera”. Creo que eso demuestra lo maravilloso que es tener un padre exitoso y que pueda ser mi mentor para poder estar preparado para momentos como estos”.

Antonio Freeman jugó nueve temporadas en la NFL, principalmente con los Green Bay Packers como objetivo favorito del mariscal de campo Brett Favre. Ganaron el Super Bowl juntos después de la temporada de 1996, con Freeman atrapando un pase de touchdown de 81 yardas de Favre que le dio a los Packers la ventaja definitiva contra los New England Patriots.

Antonio Freeman fue uno de los pioneros de la celebración emblemática de los Packers, el Lambeau Leap. Ahora su hijo tiene su propio salto característico.

Alex Freeman pasó gran parte de los últimos dos años compitiendo por un lugar en la plantilla estadounidense. Fue titular en el Orlando City de la Major League Soccer, pero tuvo que luchar con defensores más experimentados para ser seleccionado. Unos meses antes del Mundial, apostó por sí mismo.

En enero, Freeman aceptó mudarse al Villarreal de La Liga, aceptando un papel más pequeño que el que disfrutaba con Orlando.

Dos meses antes, Freeman impresionó al técnico estadounidense Mauricio Pochettino en su decimotercera aparición internacional, anotando dos goles contra Uruguay en la victoria por 5-1 el 18 de noviembre.

â€”Es muy humilde. Quiere aprender. Él siempre escucha”, dijo Pochettino. “Es un jugador con el que realmente disfrutas estar con él. No sólo entrenar, sino estar con él. Es un tipo encantador y un jugador increíble”.

Freeman tuvo un impacto inmediato en la Copa del Mundo, jugando los 90 minutos en el primer partido de Estados Unidos contra Paraguay. Asistió al gol de Gio Reyna en la prórroga en la victoria por 4-1.

“Mientras siga desarrollándose y sea capaz de demostrar que lo está haciendo en el gran escenario”, dijo el delantero Folarin Balogun, “creo que tendrá un futuro brillante”.