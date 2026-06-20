Michael Mizrachi lo ganó todo en la WSOP de 2025. Luego vino la rutina.

Desde el momento en que la última carta del evento principal de la Serie Mundial de Poker 2025 fue repartida en julio pasado, Michael “The Grinder” Mizrachi ha vivido una vida que es parte nómada errante y parte cara del juego. Ha vivido fuera de su maleta, pasando más tiempo en un avión que en cualquier otro momento de su carrera de 21 años en el Salón de la Fama. Y está exhausto.

Ahora está de vuelta en Las Vegas tratando de hacerlo todo de nuevo. Para poder hacerlo todo de nuevo.

El verano pasado, Mizrachi logró una apuesta improbable en la historia del póker. En la primera etapa, ganó el Championship de Jugadores de Póker de $50,000, un torneo que la mayoría de los profesionales de élite dirán que está en el puesto 1B en su lista de los torneos de póker más prestigiosos e importantes del mundo, por cuarta vez. Tres semanas después, logró la segunda etapa cuando ganó el evento que se encuentra en el puesto 1 o 1A en la lista de cada jugador de póker, profesional o aficionado, el evento principal de WSOP de $10,000, y ganó $10 millones en el proceso.

Mientras que algunos de los campeones más recientes del evento principal han sido relativamente desconocidos para el público en general, Mizrachi ya era una verdadera estrella del póker con un historial para demostrarlo. Ganó un título del World Poker Tour en 2005 y otro en 2006. Tiene ocho brazaletes de WSOP a su nombre, incluyendo el Championship de Jugadores de Póker de $50,000 en 2010, 2012, 2018, además del que ganó el año pasado, y llegó a la mesa final del evento principal de WSOP en 2010, terminando en quinto lugar.

Mientras caía el confeti sobre Mizrachi por su victoria en el evento principal el pasado julio, leyendas del póker como Phil Hellmuth, Phil Ivey, Jennifer Harman y Eli Elezra llegaron al escenario para informarle que era el nuevo miembro del Salón de la Fama del Póker. Saltaron por completo el proceso de nominación pública, pasaron por alto la regla de “un inducto por año” (Nick Schulman había sido incluido en ese lugar solo una semana antes) y lo convirtieron en el miembro número 63 del PHOF.

Miami es, y siempre ha sido, el hogar de Mizrachi, de 45 años, pero en los 10 meses entre el final de la WSOP del año pasado y el inicio de la WSOP de este año, viajó a Chipre, las Bahamas, Panamá, Chequia, Inglaterra, Israel, Australia y Colombia. También es embajador de The Venetian, y las obligaciones contractuales requerían que estuviera en Las Vegas una semana cada mes para jugar en su transmisión en vivo.

“En cualquier lugar del mundo, tuve que ir a Las Vegas. Fue una locura. Donde sea que estuviera, tenía que encontrar mi camino a Las Vegas. Así cumplí mis tres semanas, y donde sea que estuviera, tuve que ir a Las Vegas”, dijo Mizrachi. “Me encanta Las Vegas. Es trabajo, pero es divertido. Me divierto allí.”

Algunas personas van a toda velocidad para lograr algo. Mizrachi fue a toda velocidad sin parar después de lograr algo.

“Les digo, fue a un nivel diferente. Quiero decir, que yo ganara el evento principal fue mucho más grande que la mayoría de la gente que lo ha ganado en el pasado”, dijo Mizrachi, aludiendo al hecho de que solo tres de los 23 campeones del evento principal desde que Chris Moneymaker ganó en 2003 habían ganado un brazalete antes de su victoria, y mucho menos siete. “Nunca había experimentado lo que experimenté, y no creo que nadie lo haya hecho. Literalmente viví en un avión. Volé más de lo que conduje.”

Viajar de un lugar a otro, ciudad a ciudad, obligó a Mizrachi a encontrar formas de hacerlo un poco más cómodo. Resulta que el truco fue llevar consigo algunas de las cosas que hacían que su hogar fuera tan cómodo.

“Me acostumbré. Empecé a llevar una almohada y una manta”, dijo Mizrachi. “Es lo máximo que he viajado en mi vida. He estado en todas partes del mundo en estos últimos 10 meses. Es demasiado para mí en realidad, pero fue una experiencia increíble. Nunca lo cambiaré, pero siento que soy un buen embajador del póker.”

Resulta que la manta y la almohada no fueron los únicos compañeros de viaje que Mizrachi llevó consigo. Su hijo de 21 años, Paul, se convirtió en una parte central del grupo de viaje que también incluía, a veces, a sus hermanos Robert, Eric y Donny. La manta y la almohada eran necesidades desechables de la vida nómada, pero la parte más enriquecedora de esa vida fue el tiempo adicional con Paul.

“Estar con él más de lo que nunca había estado. Fue una gran experiencia”, dijo Mizrachi. “Somos muy diferentes en ciertos aspectos, pero tuvimos una experiencia increíble, y eso fue lo mejor de mi vida. No lo cambiaría por nada del mundo.”

Los dos no pasaron mucho tiempo juntos durante la infancia y adolescencia de Paul. Mizrachi y su esposa se divorciaron cuando Paul era pequeño y pasó sus años adolescentes con su mamá en Cape Coral, Florida, mientras su papá estaba a tres horas de distancia en Miami. La vida de jugador de póker profesional hacía que fuera difícil para ellos encontrar tiempo para conectarse, excepto en festividades o cumpleaños.

“Hasta que tuve como 19 o 20 años, realmente no éramos súper cercanos y eso no es culpa suya. Es solo el camino de carrera que él tiene”, dijo Paul. “No le echo la culpa, es lo que es. Mi mamá hizo un gran trabajo tratando de co-criarnos, pero una vez que cumplí 21, pude realmente involucrarme más en su carrera, en su vida, y luego nos acercamos mucho más.”

Cuando su papá llegó a la mesa final, Paul se tomó una semana de descanso en su trabajo en Florida para viajar a Las Vegas y animar a su papá. Después de la victoria, Paul regresó a su trabajo diario pero lo dejó un mes después. Estuvo con su papá las 24 horas del día durante los siguientes ocho meses, viendo el mundo y ayudando a administrar las redes sociales de su papá. La mayoría de la gente se jactaría incluso si su papá fuera el campeón del mundo, pero Paul sabe que en la mayoría de los casos es un reinado de un año y cuando mira a su papá, está más orgulloso de algo más.

“Me enorgullece decir que mi papá es el campeón mundial de póker en este momento”, dijo Paul. “Cuando la gente me pregunta ‘¿a qué se dedica tu papá?’, no les digo que es el campeón mundial. Les digo que es un miembro del Salón de la Fama. Eso es de lo que estoy más orgulloso.”

Hubo algunos aspectos negativos en toda la experiencia, sin embargo. Estar en la carretera durante la mayor parte del año significaba que no podía estar en casa con sus otros dos hijos, ninguno de los cuales era lo suficientemente mayor como para disfrutar de la vida de casino tanto como él o Paul.

“No estar con ellos… duele porque no son lo suficientemente mayores para jugar, así que es diferente”, dijo Mizrachi. “Me gusta estar en casa. Soy más de estar en casa. Estuve en casa durante un año, sin salir, y luego paso por esto y me digo ‘maldición’.”

Antes de la WSOP 2025, Mizrachi había acumulado un poco más de $17 millones en ganancias durante toda su vida en el transcurso de 21 años, por lo que estaba acostumbrado a estar bien con el dinero y poder permitirse algunas de las cosas más finas de la vida. Si bien un golpe de suerte como el que disfrutó el verano pasado podría cambiar a algunas personas y sus prioridades, Mizrachi atribuye a su mamá haberle inculcado valores que hacen que ese resultado sea poco probable.

“Me conozco a mí mismo durante 45 años. Nada ha cambiado. Gane o pierda, soy la misma persona. Así que sé que nunca voy a cambiar quién soy. La forma en que fui criado, no importa”, dijo Mizrachi. “La gente pregunta, ‘¿te sientes diferente?’ No, no lo hago. Siempre seré la misma persona. Nunca cambiaré.”

Daniel Negreanu, otro de los jugadores de póker más destacados del mundo, dijo que cree que Mizrachi ha cambiado por completo la forma en que otros lo ven a lo largo de su carrera.

“Antes de este año o lo que sea, la gente veía a Grinder como ‘Bueno, este tipo está loco'”, dijo Negreanu. “Definitivamente fue subestimado y poco respetado en general, creo, por su destreza. La gente pensaba que tenía suerte de ganar. Pensé para mí mismo, no es suerte. Quiero decir, hay algo, por supuesto, pero él está haciendo cosas que ustedes no están dispuestos a hacer. No tiene miedo … Y tiene muy buen ojo para saber cuándo cambiar de marcha, presionar el sobre y estar muy cómodo. Creo que también hay que decir algo al respecto.”

La WSOP 2026 se acerca al punto intermedio y Mizrachi ha tenido un par de llamadas cercanas, incluyendo una mesa final. A pesar de la falta de un brazalete dorado, sigue lleno de confianza.

“Para diciembre tendré cuatro brazaletes. Cuatro brazaletes. Esa es mi predicción”, dijo Mizrachi. “Lo que hice nunca se había hecho antes. Lo voy a repetir.”

Solo siete jugadores han logrado ganar tres brazaletes de WSOP en un solo año. Nadie ha ganado cuatro. Sería fácil interpretar su predicción como bravuconería nacida de la euforia generada por el rendimiento del año pasado. Mizrachi ha estado el tiempo suficiente como para saber que cuatro brazaletes es la apuesta más larga y difícil, pero si hubiera predicho la victoria en el evento principal y en el Championship de Jugadores de Póker el año pasado, habría provocado risas entre sus compañeros. Cree que la combinación de su autoconfianza y su estilo de juego, al que muchos se refieren como “póker de calle”, lo hace un desafío para sus adversarios.

“Juego mi mejor póker contra jugadores menos experimentados, por eso me destaco en la WSOP. Estoy tratando de hacer que todos se sientan incómodos cuando juego. Es en diferentes niveles, la forma en que pienso”, dijo Mizrachi. “Quiero decir, mi rango es mucho mayor de lo que piensan, y sé lo que estás pensando antes de que lo pienses. Es simplemente diferente.”

En un momento en que los jugadores más jóvenes de póker están estudiando utilizando solucionadores GTO, herramientas de IA y viendo horas interminables de material educativo, Mizrachi confía en dos cosas en las que puede confiar: su instinto y la incomodidad de su oponente. No quiere hacer nada para alterar algo que ha funcionado para él toda su vida. Estudiar no es parte de su juego.

“Si veo póker, quizás una hora de video al año. Una hora, dos horas de video. No veo nada”, dijo Mizrachi. “Porque creo que podría afectar la forma en que juego o lo que uso en su contra más adelante. No sé. Simplemente siento que los descifraré y haré lo mío. Hago que se sientan incómodos y los pongo en situaciones incómodas que nunca han visto antes.”

“Y no tengo miedo de perder. Si pierdo, me alejo con una cara feliz. Si gano, soy la misma persona. Gane o pierda, soy la misma persona. Nada me va a cambiar. El dinero no va a cambiarme.”

Algunos podrían malinterpretar a Mizrachi como arrogante, pero la verdad es que es una versión más vieja y sabia del chico que irrumpió en la escena del póker hace más de 20 años. No es humilde; más bien, está cómodo con dónde está en la vida, con su experiencia actuando como esa almohada y manta que llevó consigo en sus viajes.

“Cuando juego, no me importa [el dinero]. A ellos [sus oponentes] les importa. Por eso tienen miedo. Eso es lo que marca la diferencia entre la mayoría de la gente. Saben cuánto han invertido. Yo no pienso en nada de eso”, dijo. “Creo que todo es un juego en casa que juego con mis amigos. Así que me mantiene sin miedo. No me importa el dinero. No me importa eso. Si es una compra de $100,000 o de $100, es lo mismo. Voy a jugar igual.”

Con los recuerdos de la victoria del verano pasado aún frescos en su mente, es fácil para él imaginarse de nuevo en esa misma posición este año. Pero no importa quién gane el evento principal en unas semanas, Mizrachi cree que el plan de juego para cómo esa persona debe manejar lo que viene con ser campeón del mundo es en realidad bastante simple.

“Haz el bien a la gente. Sé correcto, toma buenas decisiones y simplemente sé respetuoso y luego simplemente ámate unos a otros”, dijo Mizrachi. “Solo haz lo correcto. Si haces cosas buenas, cosas buenas vendrán de regreso a ti.”