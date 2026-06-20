Rusia golpea un bloque de apartamentos en la ciudad de Kharkiv de Ucrania, matando a 1

Rusia golpea un bloque de apartamentos en la ciudad de Kharkiv de...

Moscú – Las bombas dirigidas rusas golpearon un bloque de apartamentos en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, el sábado, matando al menos a una persona e hiriendo a nueve, incluyendo a un niño, dijeron las autoridades el sábado.

El sábado, se recuperó un cuerpo de los escombros horas después del ataque, dijo el alcalde Ihor Terekhov en Telegram.

Dijo que las bombas se estrellaron contra el bloque de baja altura en el distrito Kholodnohirskiy de Járkiv en las primeras horas del sábado. El jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov, dijo que al menos nueve personas resultaron heridas, cinco de las cuales fueron hospitalizadas.

En otro lugar de Járkiv, un dron ruso golpeó un automóvil civil el viernes por la noche, matando a un hombre e hiriendo a la mujer que conducía, dijo Syniehubov.

Moscú no reconoció ni comentó de inmediato sobre los ataques.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 92 de los 99 drones rusos lanzados durante la noche y que siete alcanzaron objetivos en tres lugares.

Mientras tanto, las defensas aéreas rusas repelieron un ataque de drones en una refinería de petróleo en Tiumén en Siberia Occidental, dijo el gobernador Alexander Moor el sábado. Dijo que no hubo daños en la refinería y que el personal fue evacuado.

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras rusas con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú por la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. Algunas áreas han informado de escasez de combustible.

En uno de los mayores ataques de drones desde la invasión a gran escala de Rusia hace más de cuatro años, Ucrania golpeó el jueves por segunda vez en una semana una importante refinería de petróleo de Moscú, arrojando enormes columnas de humo negro sobre la capital y afectando a cientos de vuelos.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que sus fuerzas derribaron 177 drones ucranianos durante la noche. No mencionó cuántos alcanzaron sus objetivos. Dos drones fueron derribados cuando se acercaban a Moscú, dijo el alcalde Sergei Sobyanin.

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