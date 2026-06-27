Los Angelinos despiden al GM Minasian y traen a Mozeliak como consultor

Los Angelinos de Los Ángeles, acercándose a su undécima temporada perdedora consecutiva, despidieron el viernes al gerente general Perry Minasian, al tiempo que anunciaron que el veterano ejecutivo John Mozeliak será contratado como consultor del departamento de operaciones de béisbol.

En un comunicado, los Angelinos dijeron que Mozeliak, quien se desempeñó como gerente general de los St. Louis Cardinals de 2008 a 2025, “supervisará las operaciones diarias de béisbol de los Angelinos mientras refina una estrategia de operaciones de béisbol y ayuda a la organización en su búsqueda de un nuevo gerente general”. Se espera que Mozeliak permanezca en la organización hasta finales de este año calendario.

Minasian, de 46 años, estaba en su sexta temporada como gerente general de los Angelinos y en el último año de su contrato. Quien lo suceda será el cuarto gerente general de tiempo completo de los Angelinos desde 2012, después de Jerry Dipoto y Billy Eppler.

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Minasian reemplazó a Eppler luego de la temporada 2020 acortada por COVID-19, y los Angelinos nunca terminaron con más de 77 victorias bajo su dirección. El equipo perdió un récord de franquicia de 99 juegos en 2024, luego logró una mejora de nueve victorias en 2025. Este año, sin embargo, tienen marca de 34-48, empatados en el peor récord de la Liga Americana.

“Perry ha sido un líder valioso que trabajó incansablemente durante los últimos seis años para fortalecer nuestro departamento de operaciones de béisbol”, dijo en un comunicado la presidenta de primer año de los Angelinos, Molly Jolly. “Estoy agradecido por su dedicación, conocimiento y muchas contribuciones a nuestra organización”.

Minasian tomó medidas audaces poco después de hacerse cargo del departamento de operaciones de béisbol de los Angelinos, comenzando con la liberación del futuro primera base del Salón de la Fama, Albert Pujols, en 2021 y el despido del manager ganador de la Serie Mundial, Joe Maddon, en 2022. Pero a menudo estuvo esposado. Dada la influencia del antiguo propietario Arte Moreno (con una nómina que se ha vuelto más restrictiva y una continua renuencia a instituir una reconstrucción adecuada), durante mucho tiempo ha sido difícil para la gente de afuera analizar verdaderamente el mandato de Minasian.

El ejemplo más destacado ocurrió en el verano de 2023, cuando Moreno optó por no canjear a la superestrella bidireccional Shohei Ohtani en su última temporada antes de la agencia libre. En lugar de eso, Minasian hizo un movimiento agresivo, para ganar ahora, para adquirir a los lanzadores Lucas Giolito y Reynaldo López de los Medias Blancas de Chicago y vio al equipo colapsar en agosto. Ohtani firmó con los Dodgers de Los Ángeles, rivales de la ciudad, en la temporada baja siguiente. No canjearlo hizo retroceder a la franquicia varios años, según evaluadores rivales.

Mientras duraba su mandato y aumentaban las lesiones de los jugadores de alto precio Mike Trout y Anthony Rendon, Minasian hablaba continuamente de un grupo joven de jugadores de posición encabezados por Zach Neto, Nolan Schanuel, Logan O’Hoppe, Christian Moore y, aunque fue seleccionado por Eppler, Jo Adell. Pero quizás fuera de Neto, ese grupo no se haya desarrollado como se esperaba. Y Minasian nunca pudo reunir suficientes piezas a su alrededor para llevar a los Angelinos a la contienda, ya sea a través de la agencia libre o de las ligas menores.

Desde que Minasian asumió el mando a principios de 2021, los Angelinos tienen el sexto porcentaje de victorias más bajo, han anotado la octava menor cantidad de carreras y han logrado la quinta efectividad más alta en las ligas mayores, todo ello mientras poseen un sistema agrícola que constantemente ha sido calificado entre los peores de la industria. Este año ha visto surgir algunos lanzadores abridores jóvenes, a saber, Reid Detmers, José Soriano y Walbert Ureña, pero no ha sido suficiente para mantener competitivos a los Angelinos.

En sus 18 años liderando las operaciones de béisbol de los Cardinals, Mozeliak, de 57 años, supervisó 10 apariciones en postemporada, seis títulos divisionales, dos banderines y un campeonato de Serie Mundial en 2011. Al concluir la temporada regular de 2025, Mozeliak anunció que dejaría el cargo de presidente de operaciones de béisbol, dando paso a Chaim Bloom. Ahora se une a una organización de los Angelinos que tiene a Pujols y Chris Carpenter, dos figuras centrales en la carrera dominante de los Cardenales en la década de 2010, como asistentes especiales en la oficina principal.

Su manager, Kurt Suzuki, es un novato con un contrato de un año, y representa el quinto contrato de los Angelinos desde que expiró el contrato de Mike Scioscia después de la temporada 2018.

“John es uno de los ejecutivos de béisbol más exitosos y respetados con un historial comprobado de construir una organización ganadora”, dijo en un comunicado Jolly, quien reemplazó al presidente John Carpino en abril. “Durante tres décadas, construyó una de las organizaciones más respetadas del béisbol, combinando un fuerte liderazgo con un compromiso con el desarrollo de jugadores y la excelencia organizacional. Estamos encantados de darle la bienvenida a los Angelinos y esperamos beneficiarnos de su experiencia y perspectiva a medida que continuamos dando forma al futuro de nuestra organización”.