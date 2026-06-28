Stéphane Lefebvre gana el Ypres Rally por tercera vez

El piloto de Noeux-les-Mines, Stéphane Lefebvre, gana el rally de Ypres por tercera vez consecutiva. Un hat-trick que se suma al éxito en WRC2 en 2022. Al volante de un Toyota Yaris de altas prestaciones, con los sabios consejos de su copiloto belga Pieter Tsjoen, el artésien controló perfectamente la carrera, después de haber finalizado su duelo el viernes con el neozelandés Hayden Paddon.

Aunque ya no aparece en el calendario del WRC (campeonato del mundo de rallyes), el Rally de Ypres sigue atrayendo a mucha gente. Así, esta 61ª edición tuvo un aire WRC con varios ex miembros de este club tan cerrado. Los franceses Stéphane Lefebvreel norirlandés Chris Meekeel neozelandés Hayden PaddonEn la salida apareció especialmente el belga-luxemburgués Grégoire Munster. Sin olvidar a los viejos Français Delecour y el finlandés Jari-Matti Latvala en el histórico mitin.

Y podríamos añadir como “estrellas invitadas” al ex doble campeón de Europa de ERC Simón Jean-Joseph; y el ex ganador de la Paris-Roubaix Tom Bonnenconvertido en mítines. Como el ex piloto de F1 Si Verstappenpadre de Max el Amenaza… Esto explica sin duda el impresionante número de espectadores que acudieron, a pesar del calor abrasador, a la Grote Markt de Ypres.

Para la victoria final scratch, el primer día pudimos repetir el duelo del año pasado entre Lefebvre y Paddon. El norteño lideró la carrera hasta el último tramo antes de frenar. Con el objetivo de no abrir la vía el sábado.

Un duelo que termina corto

Buen cálculo. Porque con la llegada de la tormenta a primera hora de la mañana las condiciones de carrera cambiaron. Y el neozelandés cometió un gran error en la primera especial del día, en Watou. Su Hyundai quedó atrapado en una zanja antes de que los espectadores lo sacaran. Paddon perdió así más de un minuto, aniquilando sus posibilidades de éxito. Sobre todo porque sufrió un pinchazo en el TC 12, en Zillebeke.

A partir de entonces, Stéphane Lefebvre sólo tendrá que controlar a su nuevo subcampeón, el belga Maxime Potty (Fabia Skoda). Hayden Paddon Sin embargo, alineará los scratch por la tarde. Pero su retraso es demasiado grande. El piloto artesiano no corre riesgos.

Stéphane Lefebvre por lo tanto gana el 61º Rally de Ypres al volante de un Toyota Yaris Rally 2). Precede al nuevo campeón belga Maxime Orinal2Ã¨; y otro belga, Vincent Verschueren3º, también al volante de un Skoda Fabia Rally2.

En el podio, Lefebvre tuvo la sensación de haber hecho un trabajo bien hecho. “Fue un fin de semana con otro nivel de competición altísimo. Tuvimos que atacar y esta mañana pudimos marcar la diferencia bajo la lluvia con neumáticos lisos. Estoy muy contento y ha vuelto a ser un rally muy duro. Estoy realmente muy feliz de tener un tercer éxito consecutivo aquí. Esperamos allí el año que viene y continuar.AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO

Después de Adrien Fourmaux en 2023 y el hat-trick de Lefebvre en 2024-2025-2026, los pilotos del norte continúan su reinado en el rally “extranjero” más cercano a casa.

Clasificación del Rally de Ypres 2026

1 S. Lefebvre– P. Tsjoen

TOYOTA GR Yaris (RC2 Rally-2) 2 M.Potty– R. Herman

SKODA Fabia RS Rally2 (RC2 Rally-2) +44.38 3 V. VerschuerenM. Vynckier

SKODA Fabia RS Rally2 (RC2 Rally-2) +1:24.11 4 B. Casillero– P. Vyncke

SKODA Fabia RS (RC2 Rally-2) +1:30.14 5 B.Syx– A. Vanrobaeys

TOYOTA GR Yaris (RC2 Rally-2) +1:39.06 6 H.Paddon– KD’Alleine

HYUNDAI I20N Rally2 (RC2 Rally-2) +2:01.66 7 D. Vanneste– D.Squedin

CITROÃšN C3 Rally2 (RC2 Rally-2) +2:45.10 8 E. Breittmayer– S.Prevot

SKODA Fabia RS Rally 2 (RC2 Rally-2) +5:05.12 9 G. Pyck– O. Vanneste

CITROEN C3 Rally2 (RC2 Rally-2) +5:27.80 10 N. Stampaert– S. Vanderbiesen

SKODA Fabia RS Rally 2 (RC2 Rally-2) +6:36.84

Encuentre también la entrevista en vídeo de Stéphane Lefebvre en el rally de Ypres en You Tube/SPORTS-VIDEOS-NORD.