¿Dónde juega Argentina hoy? Ubicación del partido de grupo de la Copa del Mundo vs Jordania

Con el Grupo J ya asegurado, los campeones defensores Argentina afrontan su último choque de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Jordania con precaución estratégica en el AT&T Stadium. De cara a los dieciseisavos de final, el equipo opta por dar descanso a su mayor estrella, Lionel Messi, que empezará el partido en el banquillo.

Argentina aseguró su lugar en la ronda eliminatoria después de un comienzo impresionante de su campaña en la Copa del Mundo, ganando sus primeros partidos contra Argelia por 3-0 y seguido con una victoria por 2-0 sobre Austria.

Cada uno de los cinco goles de Argentina en el torneo hasta el momento ha sido marcado por Lionel Messi, quien ahora ha destrozado el récord de más goles en la historia de la Copa del Mundo con un total de 18 en su carrera en el escenario más grande del mundo.

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La excelente forma de Messi se produce a pesar de las preocupaciones sobre una lesión en el tendón de la corva izquierda que surgió en la preparación del torneo. El entrenador Lionel Scaloni confirmó que la estrella del Inter Miami comenzará en el banco para el último partido del grupo contra Jordan, pero será sustituido en algún momento del partido.

Independientemente del resultado ante Jordania, Argentina ya conoce a su próximo rival en dieciseisavos de final. Se enfrentará al subcampeón del Grupo H, Cabo Verde, el próximo viernes en el estadio de Miami.

¿Dónde es el partido Argentina vs. Jordania hoy?

Argentina se enfrentará a Jordan en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 9 pm ET.