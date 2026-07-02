Campeonato de Naciones: No Finn Russell para Escocia contra Argentina con el regreso de Jonny Gray

El XV titular en Córdoba muestra ocho cambios de personal con respecto al equipo que terminó el Seis Naciones con una derrota ante Irlanda en Dublín a mediados de marzo.

El fullback Kyle Rowe, el centro Rory Hutchinson, el wing Jamie Dobie, el apertura Jordan, el hooker George Turner, el pilar Elliot Millar-Mills y Cummings son los jugadores que se unen a Gray para incorporarse al equipo.

Kyle Steyn se mueve del ala izquierda al derecho para acomodar a Dobie. El pilar Zander Fagerson y el ala Darcy Graham, quien comenzó en Dublín, caen al banco y su compañero de reemplazo Gregor Hiddleston podría hacer su debut en Escocia.

Escocia ha perdido dos de sus últimos tres encuentros con Argentina, el más reciente en noviembre pasado, cuando desperdiciaron una ventaja de 21-0 para sufrir una derrota por 33-24 en Murrayfield.

“Tendremos que consolidarnos rápidamente”, dijo Townsend.

“Es nuestro primer partido desde que jugamos en Dublín. Tenemos mucha evidencia en el Seis Naciones y en noviembre de que cuando logramos nuestro juego en ataque y defensa, podemos causar problemas a cualquier equipo del rugby mundial y hacer más que eso, aprovechar oportunidades.

“Creo que nuestro equipo ahora es mucho más profundo y usamos ese banco para continuar con lo que están haciendo los titulares o, de hecho, aumentar la energía”.

Escocia: Rowe, Steyn, Hutchinson, Tuipulotu (capitán), Dobie, Jordan, White; Schoeman, Ashman, Millar-Mills, Gray, Cummings, M Fagerson, Darge, Dempsey.

Reemplazos: Hiddleston, Sutherland, Z Fagerson, Samuel, Brown, Horne, Burke, Graham.