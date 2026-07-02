Conclusiones de la conferencia de prensa sobre agencia libre de Darche | Isleños de Nueva York

DARCHE EN ANDERS LEE

El miércoles marcó el final del mandato de Anders Lee con los Islanders, ya que el ex capitán firmó un contrato de tres años con el Utah Mammoth.

Lee dejó su huella en los isleños. Sus 923 partidos jugados son el quinto de todos los tiempos. Sus 308 goles son cuartos. Sus 549 puntos son 10th. Fue el capitán con más años de servicio en la historia del equipo, vistiendo la C desde 2018 hasta la actualidad. Ganó el Trofeo King Clancy Memorial por su trabajo humanitario en la comunidad, en particular sus Kancer Jams y becas comunitarias.

Por lo general, era el primero en llamar y darle la bienvenida a una nueva selección de draft, incluida la selección de primera ronda de 2026, Malte Gustafsson, y con su partida, la número 27 se retira oficialmente, ya que John Tonelli, para quien se retiró en 2020, solo hizo la excepción con Lee.

“Sólo quiero reconocer y agradecer a Anders por todo lo que significa para esta organización, como si fuera un verdadero profesional”, dijo Darche. “Él se preocupaba por este equipo dentro y fuera del hielo, la forma en que ha sido durante todos estos años en Long Island, la forma en que se involucró en la comunidad”.

“Le deseo a él, a su esposa Grace y a toda la familia la mejor de las suertes en Utah, y le agradecemos todo lo que ha hecho por la organización”, añadió Darche.

Al final, fue una decisión de negocios, ya que Darche dijo que las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos de su próximo contrato, y Darche busca mantener caminos abiertos para jugadores y prospectos más jóvenes.

“El período fue más duro para nosotros”, dijo Darche. “No pudimos llegar a un acuerdo y nuevamente le deseo lo mejor. De hecho, estoy feliz por Anders porque obtuvo el plazo que quería y el dinero que quería. Bien por él por conseguir lo que quería”.