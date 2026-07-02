Open femenino de Hulencourt: “De todos los deportes, el golf fue el más difícil”

A largo plazo, la golfista de 23 años sueña con pisar los greens del LPGA Tour como su compatriota Manon De Roey. “No tengo fecha fijada, pero me gustaría incorporarme a este circuito dentro de seis o siete años. Manon es el ejemplo para todos los golfistas belgas. Ella abrió el camino y demostró que era posible”.

El prestigioso club Hulencourt desempeña un valioso papel en la organización de torneos de esta importancia. “Esta semana es importante porque recibí un comodín para poder alinearme. Actuaré frente a mis amigos y familiares. Sé que voy a aprender mucho”.

Sophie Bert ya ha logrado grandes avances. Presentada por su padre Geert Bert, jugó sus primeros greens a los 4 años. A los 14 años se unió a topsport Golf mientras estudiaba en Hasselt. A partir de ese momento dejó de jugar al fútbol, ​​al tenis, al baloncesto y al bádminton. “De todos los deportes, el golf era el más difícil y por eso el que quería descubrir.” A los 18 años emigró a Estados Unidos porque Bélgica no era lo suficientemente grande para su potencial. “No podía compaginar mi deporte y mis estudios.” Estudió dos años en Tennessee antes de unirse a Kansas por dos años más, donde la universidad le ofreció un mayor desafío deportivo. “Terminé mis estudios en enero. Desde entonces he vivido en Bélgica, Estados Unidos y en el circuito profesional. Estoy tomando cursos de entrenador aunque estoy 100% concentrado en mi carrera como jugador”. Ella demostrará su talento a partir del jueves en el campo de Vallon (par 72 de 5948 metros). Las entradas son gratuitas.