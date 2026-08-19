Mancini anuncia retiro tras remontada de 5 juegos con los Angelinos

ANAHEIM, California – Trey Mancini, el Jugador Regreso del Año de la Liga Americana en 2021 por su regreso de un cáncer de colon y que luego ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial de 2022, anunció su retiro el martes después de que su último regreso duró cinco juegos con los Angelinos de Los Ángeles.

“Gracias, béisbol”, escribió Mancini en Instagram.

Mancini, de 34 años, acordó un contrato de ligas menores con los Angelinos en febrero, un acuerdo que incluía una invitación a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas. Mancini bateó .273 con seis jonrones, 29 carreras impulsadas y tres robos para Triple-A Salt Lake este año.

El bateador derecho conectó tres hits en su primer partido de Grandes Ligas desde 2023 jugando en la primera base en la derrota 5-4 ante los Astros de Houston en 10 entradas. La última aparición de Mancini en las Grandes Ligas fue el 14 de junio y fue designado para asignación el 17 de junio.

“Tengo la suerte de haber formado un hogar en la organización de los Orioles durante 10 años, ganar una Serie Mundial en Houston, jugar para los Cachorros en Chicago (desearía haber jugado mejor para ustedes) y regresar a la MLB con los Angelinos”, escribió Mancini mientras agradecía también a los Rojos, Marlins y Diamondbacks.

Mancini bateó .263 con 129 jonrones y 404 carreras impulsadas en las mayores. Jugó partes de seis temporadas con los Orioles y conectó 29 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, en 2019.

Luego se perdió la temporada 2020 después de una cirugía para extirpar un tumor maligno de su colon. Regresó exitosamente a los Orioles en 2021 y ganó un anillo de Serie Mundial en 2022 después de que Baltimore lo canjeara a Houston.

Mancini pasó parte de la temporada 2023 con los Cachorros de Chicago. Desde entonces ha jugado en los sistemas de ligas menores de los Rojos, Marlins y Diamondbacks. Optó por no firmar un contrato de ligas menores con Arizona en julio pasado después de batear .308 con 16 jonrones para Triple-A Reno.