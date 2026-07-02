Qué saber de la Fraternidad San Pío X, el grupo cismático excomulgado por el Papa

alternar título Baz Ratner/AP

Ã‰CÃ”NE, Suiza (RNS) – Un grupo de tradicionalistas desafió directamente al Papa León XIV al ordenar cuatro nuevos obispos sin su consentimiento, llamándolo su “deber sagrado” durante una ceremonia cargada de rituales en el seminario de la sociedad en el pueblo suizo de Ã‰cÃ´ne.

La Fraternidad San Pío X (FSSPX) había recibido repetidas advertencias del Vaticano de que las ordenaciones constituirían un acto cismático y desencadenarían la excomunión automática de todos los obispos involucrados. El jueves, el Vaticano fue más lejos de lo esperado al declarar que los cuatro nuevos obispos, los dos obispos que los consagraron, todos los sacerdotes de la FSSPX y todos los católicos laicos que “se adhieren formalmente” al grupo estaban ahora en cisma y excomulgados.

Las excomuniones son extremadamente raras y generalmente significan que la persona excomulgada ya no es considerada miembro de la iglesia y no puede recibir los sacramentos. Según el sistema legal de la Iglesia, los católicos pueden ser excomulgados por cisma, definido como la negativa a someterse al Papa “o a la comunión con los miembros de la Iglesia sujetos a él”.

En su anuncio de excomunión, el Vaticano ofreció la posibilidad de acoger nuevamente a los antiguos miembros en la iglesia.

Incluso antes de las consagraciones, el Papa León había publicado una carta fechada el 29 de junio dirigida al superior general de la sociedad, el reverendo Davide Pagliarani. “Os imploro y os pido de todo corazón: ¡Vuélvete!” escribió el pontífice, diciendo que las consagraciones serían un “pecado de extrema gravedad” por amenazar la unidad de la iglesia.

Sin embargo, en una pradera llena con más de 1.000 clérigos y otros 15.000 fieles que llevaban sombreros gratuitos de “ÉcÃ´ne 2026”, que dejaban a la multitud tan blanca como los Alpes a su alrededor, la FSSPX procedió según lo planeado, con una declaración leída al comienzo de la ceremonia que declaraba que “todo castigo o sanción” impuesta contra ellos “no tendrá validez”.

Desde su Misa inaugural, el Papa León ha defendido un mensaje de unidad para la Iglesia Católica Romana. Ahora enfrenta la mayor crisis interna de su joven papado.

“Se nos acusa de no amar al Papa”, dijo Pagliarani en francés durante un sermón en la ceremonia. “Precisamente porque amamos al Papa como vicario de Cristo, no queremos verlo más humillado junto a falsos sacerdotes que representan religiones falsas”.

¿Qué es la Fraternidad San Pío X?

La Sociedad San Pío X, una fraternidad sacerdotal, fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre en oposición a las reformas del Concilio Vaticano Segundo de 1962 a 1965, que promovieron el papel de los laicos, el ecumenismo y el diálogo interreligioso y permitieron que la misa se celebrara en lenguas vernáculas en lugar de latín. En 1988, Lefebvre consagró cuatro obispos en Ã‰cÃ´ne sin la aprobación del Papa Juan Pablo II.

La ceremonia del miércoles se produjo 38 años después de que Lefebvre fuera excomulgado junto con esos cuatro obispos, incluido el obispo Alfonso de Galarreta, quien dirigió las consagraciones del miércoles y fue nuevamente excomulgado el jueves. En 2009, después de años de relaciones tensas entre la FSSPX y la Santa Sede, el Papa Benedicto XVI remitió las excomuniones de 1988 como un paso hacia la curación de la brecha. Pero las diferencias doctrinales seguían sin resolverse, con la FSSPX todavía en un estatus “canónicamente irregular” dentro de la Iglesia, según el Vaticano.

El Papa Francisco continuó sus esfuerzos conciliadores con la FSSPX, permitiendo a los sacerdotes de la sociedad escuchar confesiones válidas en 2015 y, con la autorización del obispo local, oficiar matrimonios formalmente reconocidos por la iglesia en 2017. Pero Francisco también anunció restricciones a la Misa en latín en 2021, lo que enfureció a muchos tradicionalistas.

Las últimas consagraciones podrían llevar al Papa León a poner fin a décadas de diálogo del Vaticano con la sociedad separatista. El decreto de excomunión del Vaticano del 2 de julio establece que la FSSPX ahora administra los sacramentos ilícitamente y ya no puede oficiar matrimonios ni escuchar confesiones válidas, retrocediendo años de acomodación.

La FSSPX justificó las consagraciones de esta semana invocando un estado de necesidad: sólo dos de los cuatro obispos consagrados en 1988 siguen vivos, lo que limita la capacidad de la sociedad para ordenar nuevos sacerdotes. La creciente comunidad global de 800 iglesias en 77 países incluye 1.482 miembros vocacionales (con 733 sacerdotes y 264 seminaristas) que atienden a entre 150.000 y 200.000 seguidores laicos.

Por qué la sociedad desobedeció al Papa

Al inicio de la ceremonia, el reverendo Foucault le Roux, secretario general de la sociedad, explicó la lógica de las consagraciones, afirmando que desde las reformas del Vaticano II, “las autoridades de la Iglesia están animadas por un espíritu contrario al de la fe y han actuado contra la santa tradición”.

Durante la ceremonia, Pagliarani, superior general de la sociedad, calificó las consagraciones de los obispos como actos de servicio, no de rebelión.

“Tenemos que estar dispuestos a pagar cualquier precio para servir a la Iglesia. Y cualesquiera que sean los sacrificios que Dios nos pida, incluso si eso significa que seamos tratados como rebeldes”.

Para la FSSPX, la Iglesia Católica es la “fe única y verdadera” y los líderes de la iglesia consideran que el diálogo interreligioso no sólo es innecesario sino también una concesión dañina. También se oponen a otras reformas instituidas por el Concilio Vaticano Segundo en la década de 1960, incluida la celebración de misa en idiomas locales y el deshielo de las relaciones con otras ramas del cristianismo.

En el servicio del miércoles, asistentes de al menos 70 países viajaron a Ã‰cÃ´ne para celebrar a los cuatro nuevos obispos: uno de Estados Unidos, uno de Suiza y dos de Francia. Las laderas cubiertas de nubes debajo del seminario de la FSSPX se llenaron de monjas vestidas con hábitos negros, Girl Scouts ofreciendo agua embotellada, monjes tonsurados y laicos ondeando banderas nacionales.

Fiel a la tradición de la FSSPX, la totalidad de la Misa de cinco horas, desde el canto gregoriano hasta la entrega de las insignias episcopales, se celebró en latín, excepto la introducción, el sermón y los anuncios ocasionales.

Aunque la súplica del Papa León no pudo detener el evento, el clima lo hizo durante casi una hora: truenos y lluvias torrenciales justo antes de la Sagrada Comunión obligaron a detener la ceremonia, lo que hizo que aquellos sin paraguas o ponchos buscaran refugio bajo tiendas de campaña.

Los que se quedaron cantaron “Ave María” y “Christus Vincit” una y otra vez, muchos de ellos con rosarios goteantes en las manos, hasta que amainó la tormenta. Apenas eso afectó el ánimo.

“Es algo que ocurre una vez en la vida”, dijo Alexander De Volleda, de 25 años, quien fue bautizado por un sacerdote de la FSSPX en Florida y recientemente se mudó a España. “Es como una Meca (para) los ‘comerciantes’ que vienen aquí”, continuó, refiriéndose informalmente a los católicos tradicionalistas.

Algunos asistentes, sin embargo, expresaron más temor ante la consagración de nuevos obispos sin la aprobación papal. “Pensé que, como mínimo, me gustaría ver la ceremonia, aunque tal vez no haya recorrido el 100% del camino”, dijo Dennis Vu, de 30 años, que llegó en avión desde las afueras de Pittsburgh, Pensilvania.

Vu, un católico tradicionalista al que “realmente no le gusta el Novus Ordo”, la forma de misa introducida en 1969 y celebrada en la mayoría de las iglesias católicas, generalmente en idiomas distintos del latín, simpatiza con la FSSPX pero no está afiliado formalmente.

“Les dije a algunos de mis amigos que iba a ir, pero me aseguré de que fueran amigos específicos”, dijo Vu. “No puedo decir mucho, porque entonces pensarán que soy cismático”.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre NPR y Religion News Service.