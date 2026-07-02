Daniel Cormier al fin recuerda por qué colapsó la superlucha de Brock Lesnar

Brock Lesnar empuja a Daniel Cormier en UFC 226. | ðŸ“·: Getty/UFC





Daniel Cormier ha revelado que una decisión empresarial le impidió luchar contra Brock Lesnar.

En 2018, Cormier noqueó a Stipe Miocic para convertirse en el rey del peso pesado de Ultimate Fighting Championship. Después de la pelea, Lesnar entró al octágono, empujó a Cormier y realizó una promoción memorable, preparando un choque masivo.

Sin embargo, la pelea no llegó a buen término, Cormier se enfrentó a Derrick Lewis a continuación y el regreso de Lesnar a UFC nunca se materializó.

Daniel Cormier reflexiona sobre el enfrentamiento fallido de Brock Lesnar

Cormier habló sobre el fracaso de la pelea de Lesnar en un video reciente de preguntas y respuestas publicado en su canal de YouTube. “Hombre, lo deseaba tanto”, dijo Cormier. “Conoces a Brock Lesnar… Lo conozco porque ambos luchamos en la universidad el mismo año, y él luchó en Minnesota el mismo año que yo estuve en Oklahoma State”.

El ex campeón de dos divisiones luego reveló lo que impidió que la pelea se concretara:

“No sucedió porque la WWE le dio demasiado dinero y él tomó la decisión correcta. Hablas de un hombre al que el dinero sigue; es Brock Lesnar. Lo ha hecho muy bien por sí mismo. Estoy orgulloso de él”.

“DC” también recordó haber recibido una llamada de Lesnar mucho antes de su intercambio en la jaula, revelando que la estrella de la WWE le dijo que si vencía a Miocic en UFC 226, se enfrentarían a continuación.

â€œEstaba en la gimnasia de mi hija [event]y obtengo un número aleatorio en mi teléfono. Y yo digo: ‘Hola, ¿quién es?’”, dijo Cormier. “‘Es Brock'”.

â€”Le digo: â€”Â¿QuÃ© pasa, Brock? ¿Para qué carajo me llamas?’”, preguntó Cormier. â€”He oÃdo que estÃ¡s luchando contra ese gran chico blanco. Yo dije: ‘¿Stipe?’ Él dijo: ‘Sí’. Él dice: “Si lo noqueas, tu familia se adelantará en Navidad porque vamos a pelear”. “Yo estaba como, ‘Mierda, está bien, Brock'”.