Ataque ruso en Kyiv deja al menos 27 muertos y decenas de heridos

Al menos 27 personas murieron y más de 90 resultaron heridas después de que drones y misiles rusos impactaran edificios residenciales en Kiev como parte de una ola más amplia de ataques rusos durante la noche en la capital ucraniana.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, advirtió que el número de muertos probablemente aumentaría a medida que los equipos de rescate trabajaran durante la noche para examinar los escombros y buscar residentes atrapados.

Vitali Klitschko, alcalde de la capital, calificó el asalto aéreo nocturno como “el ataque enemigo más masivo”.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia desplegó 570 objetos aéreos durante el ataque, casi 500 de los cuales eran drones.

El ejército ruso lanzó 24 misiles balísticos Iskander y unos 50 misiles de crucero de diversos tipos en Kiev.

Entre estos misiles se encontraban cuatro misiles guiados hipersónicos Zircon, que fueron desarrollados principalmente para apuntar a barcos.

Los equipos de rescate seguían buscando entre los escombros más muertos y heridos. Imagen: Efrem Lukatsky/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Klitschko dijo anteriormente que el techo de un hotel se incendió en el céntrico bulevar Shevchenko, mientras que un impacto directo de un proyectil ruso provocó el colapso parcial de seis pisos de un edificio de apartamentos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que fue una “noche de horror” en la capital.

En un vídeo de Reuters se ve a los equipos de emergencia buscando entre los escombros del edificio de nueve pisos derrumbado.

Según Tkachenko, tres docenas de lugares en toda la ciudad resultaron dañados en los ataques, que duraron unas 11 horas.

El Metro de Kiev informó que más de 50.000 personas buscaron refugio en las estaciones del metro tras las advertencias de ataques aéreos emitidas por las autoridades.

Zelenskyy pide suministros de defensa aérea

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los ataques rusos también tuvieron como objetivo lugares más allá de Kyiv.

“Cinco personas resultaron heridas en la región de Kharkiv, incluido un niño, y dos más en la región de Kiev, donde también fue atacada la infraestructura civil. Durante la noche, Rusia también atacó las regiones de Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia y Cherkasy”, escribió.

Zelenskyy reiteró la solicitud urgente de Ucrania de suministros de defensa aérea, en particular misiles Patriot y sistemas relacionados.

“También contamos con una decisión de Estados Unidos sobre las licencias para los Patriots y otras formas de cooperación”, afirmó. “Este es el tipo de medidas que pueden detener esta guerra y prevenir ataques como este”.

El presidente ucraniano prometió tomar represalias por los ataques de Rusia mientras visitaba un edificio de apartamentos en Kiev que quedó parcialmente destruido en el ataque.

Anteriormente, Zelenskyy interrumpió su estancia en Dublín, Irlanda, después de que informes de inteligencia indicaran que era probable que se produjera un importante ataque ruso.

Rusia apunta a infraestructura civil en Ucrania Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Drones ucranianos interrumpen las líneas militares rusas

Rusia dijo que los ataques con drones y misiles fueron una represalia por los ataques con drones ucranianos dirigidos a Moscú a principios de esta semana.

Ese ataque con drones ucranianos se produjo menos de dos semanas después de que el país atacara una importante refinería de petróleo en la región de Moscú en el mayor ataque con drones contra la capital rusa desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

Rusia ha atacado las instalaciones energéticas de Ucrania y otras infraestructuras críticas durante el transcurso de la guerra.

Pero Ucrania ahora está produciendo mejores drones de largo alcance y ha atacado objetivos muy dentro de Rusia.

Un nuevo análisis realizado el miércoles por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) afirmó que, según algunas estimaciones, más del 90% de las bajas rusas se debieron a ataques con drones y no a enfrentamientos entre humanos.

Al menos dos niños se encuentran entre los heridos, dijeron las autoridades. Imagen: Genya Savilov/AFP

El alto precio que Rusia paga por la guerra en Ucrania

El estudio del CSIS dijoLas fuerzas rusas sufrieron aproximadamente 1,4 millones de bajas en el campo de batalla (soldados muertos, heridos o desaparecidos) entre febrero de 2022 y junio de 2026 y entre 400.000 y 450.000 muertes durante el mismo período.

Las fuerzas ucranianas han sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas (soldados muertos, heridos y desaparecidos) y entre 125.000 y 150.000 muertes entre febrero de 2022 y junio de 2026.

Eso significa que más de 2 millones de soldados rusos y ucranianos han muerto o han resultado heridos desde el inicio de la guerra.

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Editado por: Srinivas Mazumdaru y Karl Sexton

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