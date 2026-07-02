Phil Mickelson cuestiona las acusaciones de mala conducta sobre las salidas de clubes de golf

El seis veces campeón de Majors, Phil Mickelson, ha cuestionado las acusaciones de mala conducta realizadas en una investigación de la publicación de golf Skratch, y sus representantes calificaron la pieza como un “tiroteo desde un vehículo de origen anónimo”.

La investigación de Skratch realizada por el periodista Alan Shipnuck alegó que Mickelson ya no era bienvenido en tres clubes de golf de California debido a su comportamiento inapropiado hacia las mujeres.

También incluía una afirmación de Ashley Pérez, ex esposa del jugador del PGA Tour Pat Pérez, de que Mickelson le mostró una fotografía explícita de él mismo en 2015 y le hizo proposiciones.

La investigación de Skratch se produce después de que Mickelson abandonara un prestigioso club de golf de California tras acusaciones de contacto inapropiado con una empleada que él negó.

Una declaración del grupo del hombre de 56 años en respuesta a las afirmaciones de Skratch y enviada al New York Post, externodijo que su versión de los hechos relacionados con la fotografía de Pérez omitió detalles clave, lo que sugiere un malentendido por el que luego se disculpó.

Añadió: “La voluntad del señor Mickelson de disculparse por su conducta no debe malinterpretarse como una admisión de todas las acusaciones formuladas en su contra”.

Y sobre las afirmaciones de que se le había pedido que abandonara los clubes de golf, continuaba: “El señor Mickelson nunca ha sido expulsado de un club de golf. Su membresía nunca ha sido revocada por un club de golf. Esas decisiones fueron sólo suyas”.