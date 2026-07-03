Lil Wayne se disculpa por no aparecer en el inicio del tour de clásicos de Carter de 20 años: Lo siento mucho

Lil Wayne está pidiendo perdón después de no presentarse en el inicio programado de su gira norteamericana 20+ Years of Carter Classics el martes (30 de junio). “Mis fans de Maine, lo siento mucho”, escribió Wayne en su historia de Instagram el miércoles (1 de julio) después de no llegar al escenario para su actuación principal en el Maine Savings Amphitheater en Bangor.

“El espectáculo se reprogramará para el 28 de julio”, agregó, sin ofrecer ninguna información sobre por qué no pudo actuar esa noche. “Por favor, mantengan sus boletos, serán válidos para la fecha reprogramada. Se enviará más información directamente a los titulares de boletos.”

Y aunque Weezy no ha explicado su ausencia, se aseguró de decir a sus leales fans que son especiales para él y que compensará la situación. “No soy nada sin ustedes”, escribió. “No puedo esperar para regresar y darles el espectáculo que se merecen.”

Según la estación local WABI, después de que el telonero 2 Chainz terminó su actuación, los asistentes al concierto “esperaron a través de un largo retraso antes de ser informados alrededor de las 11 p.m. de que Lil Wayne, de 43 años, no subiría al escenario.” Los fans decepcionados que viajaron largas distancias para el espectáculo dijeron que estaban molestos porque su rapero favorito no se presentó. “Vine aquí por Lil Wayne y 2 Chainz y fue la experiencia más terrible. Condujimos más de seis horas para estar aquí”, dijo la fan Rita Sack, quien hizo el viaje desde Nueva Escocia para el concierto.

“Olviden el dinero. Es como momentos en la vida y eso iba a ser un momento. [Mi amiga] dejó a su bebé de seis meses por primera vez. Como, es el tiempo de la gente. Simplemente no desperdicies el tiempo de la gente”, agregó. “Pagamos por Lil Wayne. Al menos puedes salir por un minuto, disculparte, ¿sabes? Simplemente toma el momento y di, “oye chicos, lo siento, no me siento bien, me siento un poco enfermo.”

Hasta el momento de la publicación, un portavoz de Wayne no había respondido a la solicitud de comentarios de Billboard sobre el concierto perdido.

La gira está programada para llegar al Saratoga Performing Arts Center en Saratoga Springs, Nueva York, el jueves por la noche (2 de julio).