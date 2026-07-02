Manchester City confirma el acuerdo récord británico con Anderson

Manchester City ha confirmado que han llegado a un acuerdo para fichar a Elliot Anderson de Nottingham Forest, en un acuerdo que supuestamente lo convertirá en el jugador británico más caro de la historia.

Anderson disfrutó de dos campañas sobresalientes en el City Ground después de dejar su club de toda la vida Newcastle United en 2024, ayudándolos a terminar en séptimo lugar en la Premier League en 2024-25.

Forest llegó a las semifinales de la Europa League en 2025-26 antes de perder ante los eventuales campeones Aston Villa, y aunque lucharon contra el descenso en el ámbito nacional y finalmente terminaron en el puesto 16, Anderson aún impresionó.

Tuvo el mayor número de toques (3.300), ganó posesión en más ocasiones (306), ganó la mayoría de los duelos (297) y provocó la mayoría de las faltas (80) de cualquier jugador en la Premier League.

Anderson disputó 88 partidos en total con Forest, y su forma a nivel de clubes lo ayudó a convertirse en una parte clave de los planes de Inglaterra de Thomas Tuchel.

Ha comenzado los cuatro partidos de Inglaterra en la Copa del Mundo, con Ezri Konsa (360) y Harry Kane (354) siendo los únicos jugadores de campo de Inglaterra que han jugado más minutos en el torneo que Anderson (338).

City rápidamente fijó su vista en Anderson después de la confirmación de que Bernardo Silva se marchaba como agente libre, uniéndose finalmente al Real Madrid, mientras que el compañero en el centro del campo Rodri sigue siendo vinculado con Los Blancos después de entrar en los últimos 12 meses de su contrato.

El movimiento de City por Anderson supuestamente les costará 116 millones de libras incluyendo add-ons, superando las 115 millones de libras (134.2 millones de euros) que el Real Madrid pagó al Borussia Dortmund por Jude Bellingham en 2023 – que fue la transferencia más cara que implicaba a un jugador británico.

Nottingham Forest puede confirmar que se ha llegado a un acuerdo con Manchester City para el traspaso de Elliot Anderson. Las formalidades necesarias se completarán en su debido momento, permitiendo que Elliot mantenga su enfoque en representar a Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA.

En una declaración emitida el jueves, City dijo: “Anderson actualmente está compitiendo en la Copa del Mundo de la FIFA con Inglaterra y ha completado un reconocimiento médico en Kansas.

“Las formalidades del traslado se finalizarán a su regreso a Inglaterra.

“Mientras tanto, todos en el Manchester City desean a Elliot y al equipo de Inglaterra la mejor de las suertes en su campaña en la Copa del Mundo y esperamos darle la bienvenida a Manchester en su debido momento.”

El traspaso de Anderson es el tercer movimiento entrante más caro en la historia de la Premier League, con solo los acuerdos de Liverpool por Alexander Isak y Florian Wirtz el año pasado costando más.