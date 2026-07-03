¡El Draft Top 250 ya está disponible! Por primera vez en todo el año, hay un nuevo No. 1

Si bien Emerson ha avanzado en nuestra clasificación del Draft, Cholowsky sigue siendo el ligero favorito para pasar al puesto número 1 de los Medias Blancas el 11 de julio. La percepción entre otros equipos es que los cazatalentos de Chicago pueden preferir a Emerson, pero la alta dirección o los propietarios pueden querer a Cholowsky porque la brecha de talento entre los dos es, en el mejor de los casos, estrecha y él llegará a las grandes ligas más rápidamente.