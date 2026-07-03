¡El Draft Top 250 ya está disponible! Por primera vez en todo el año, hay un nuevo No. 1

Roch Cholowsky ingresó a 2026 como el favorito más fuerte para ocupar el primer lugar general en el Draft al comienzo de un año desde Adley Rutschman en 2019. Sigue siendo el mejor campocorto universitario desde Troy Tulowitzki hace dos décadas, llevó a UCLA a una clasificación número uno desde la pretemporada hasta el torneo de conferencia y ganó los premios al jugador Big Ten del año por segundo año consecutivo.
Incluso mejoramos el grado defensivo de Cholowsky de 60 a 65, y todavía se proyecta como un bateador superior con un poder a la altura. Entonces, ¿por qué el campocorto de Fort Worth (Texas) Christian HS, Grady Emerson, superó a Cholowsky para ocupar el puesto número 1 en la lista recién actualizada y ampliada del Draft Top 250 de MLB Pipeline?
Primero, aquí está el nuevo Top 10:
1. Grady Emerson, SS, Forth Worth Christian (TX)
2. Roch Cholowsky, SS, UCLA
3. Vahn Lackey, C, Tecnología de Georgia
4. Jackson Flora, LD, UC Santa Bárbara
5. Jacob Lombard, SS, Preparatoria Gulliver (FL)
6. Eric Booth Jr., OF, Oak Grove (MS)
7. Drew Burress, OF, Tecnología de Georgia
8. Gio Rojas, LZ, Stoneman Douglas (FL)
9. Justin Lebrón, SS, Alabama
10. Tyler Bell, SS, Kentucky
BORRADOR MLB 2026 PRESENTADO POR NIPPON EXPRESS
Día 1: sábado 11 de julio (Rondas 1-4)
â€¢ 1:00-2:30 pm ET – Selecciones 1-10 (NBC/Peacock)
â€¢ 2:30-4:30 pm ET – Selecciones 11-40 (MLB Network, MLB.com, MLB TV, MLB+)
â€¢ 4:30-7:45 pm ET – Selecciones 41-135 (MLB.com, MLB TV, MLB+)
Día 2: domingo 12 de julio (Rondas 5-20)
â€¢ 11:30 am-7:30 pm ET (MLB.com, MLB TV, MLB+)
Cobertura
En cuanto al cambio en la cima, la mayoría de los equipos ven a Emerson como alguien que tiene más potencial que cualquier jugador en el Draft, y el consenso es que él es el mejor bateador (universitario o secundario) también disponible. Bobby Witt Jr. estableció el estándar para los campocortos en el área metropolitana de Dallas/Fort Worth, y aunque Emerson no es tan talentoso como la superestrella de los Reales, está cerca.
Emerson, el jugador de béisbol nacional del año de la escuela secundaria de Gatorade, tiene habilidades avanzadas para acompañar sus herramientas, tomando decisiones de swing de calidad y contacto duro en todos los campos con un hermoso golpe de zurda. No hace swing hacia las vallas, pero tiene la velocidad del bate y la fuerza proyectable para al menos 25 jonrones. Es un corredor sólido con buenos instintos en las bases y en el campocorto, donde hace que las jugadas difíciles parezcan fáciles.
Cuando Cholowsky salió de Hamilton HS (Chandler, Arizona) en 2023, le podrían haber pagado la primera ronda si no hubiera tenido la intención de asistir a UCLA. Pero en una clase profunda de campocortos de preparación ese año, lo calificamos como el décimo mejor. No estaba en la contienda por ser seleccionado N° 1 en general después de la escuela secundaria como lo está Emerson ahora.
Si bien Emerson ha avanzado en nuestra clasificación del Draft, Cholowsky sigue siendo el ligero favorito para pasar al puesto número 1 de los Medias Blancas el 11 de julio. La percepción entre otros equipos es que los cazatalentos de Chicago pueden preferir a Emerson, pero la alta dirección o los propietarios pueden querer a Cholowsky porque la brecha de talento entre los dos es, en el mejor de los casos, estrecha y él llegará a las grandes ligas más rápidamente.