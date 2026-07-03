La boda de Taylor Swift y Travis Kelce (versi…

El momento ha llegado para “End Game” en la relación más famosa del mundo deportivo: Taylor Swift y Travis Kelce están listos para casarse este fin de semana.

La relación entre la cantante y compositora y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha inspirado durante mucho tiempo preguntas: ¿Realmente es esto una cosa? ¿Podrían comprometerse? ¿Cuándo? Y esta última etapa de su romance no es diferente. Desde la ubicación de la boda (parece que Madison Square ha ganado a los rosaledales) hasta qué actuaciones podrían incluir las ceremonias (¿es la hora de brillar de Ed Sheeran?), la boda de Swift-Kelce ha proporcionado mucha intriga específica del evento.

Si has estado viviendo bajo una roca desde el escándalo de la pulsera de la amistad, no te preocupes. Los Swifties y Swift casuales residentes de ESPN han elaborado una completa sesión de preguntas y respuestas abordando lo que sabemos, lo que aún está por ver y todo lo que puedas querer saber sobre los no tan Nuevos Románticos, su relación y boda pendiente.

Aquí tienes lo que debes saber sobre los futuros recién casados:

Lo que sabemos

¿Cuándo empezaron a salir Taylor Swift y Travis Kelce?

El comienzo de la “Love Story” de la pareja se remonta al verano de 2023, cuando Kelce asistió al concierto de la gira “Eras” de la cantante en el Arrowhead Stadium.

“Quería darle a Taylor Swift [una pulsera de la amistad] con mi número”, le contó Kelce a su hermano, el ex centro de Philadelphia Eagles Jason Kelce, en su podcast “New Heights” el 26 de julio de 2023. “Ella no quiso conocerme, así que me lo tomé personalmente”.

Y así fue, al menos públicamente, hasta septiembre de 2023, cuando empezaron a circular rumores de que la pareja había comenzado a salir. Después de insinuaciones, Swift apareció por primera vez en la famosa suite de la familia Kelce en el Arrowhead Stadium el 24 de septiembre de 2023, la primera de muchas apariciones en los partidos de los Chiefs.

Kelce devolvió el gesto con su propia asistencia ese otoño, yendo a Argentina durante la semana libre de los Kansas City Chiefs para apoyar a la cantante en uno de sus espectáculos de la gira “Eras” en el país, con Swift modificando una letra en su interpretación de “Karma” para reflejar su relación.

→ Contexto: Se describen los detalles de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, desde su inicio en 2023 hasta la actualidad.

¿Cuál fue el primer partido de los Chiefs de Swift?

Fue vista apoyando a Kelce desde una suite junto a su madre, Donna Kelce, el 24 de septiembre de 2023, cuando Kansas City derrotó a los Chicago Bears 41-10 en la Semana 3.

“Un saludo a Taylor por aparecer”, dijo Kelce en su podcast “New Heights”. “Me pareció genial cómo todo el mundo en la suite solo tenía cosas buenas que decir de ella, ya sabes, los amigos y la familia. Se veía increíble, todo el mundo hablaba de ella de una manera genial.”

Swift ha estado en al menos 24 partidos, con Kansas City teniendo un récord de 20-4 en los juegos en los que ha sido vista.

→ Contexto: Se detalla la presencia de Taylor Swift en los partidos de los Kansas City Chiefs y su relación con Travis Kelce.

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