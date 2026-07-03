Leon Guerrero y Cassidy representarán a Guam en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-18 FIVB

Alessandra León Guerrero y Erica Cassidy de Guam representarán con orgullo a la isla en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa FIVB U18 2026, programado del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos.

El prestigioso torneo, organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), contará con muchos de los mejores equipos juveniles de voleibol de playa del mundo y constituye una de las competiciones internacionales más importantes de este deporte para atletas menores de 18 años.

El Campeonato Mundial brinda al equipo nacional de Guam una oportunidad invaluable de competir contra competencias internacionales de élite mientras los atletas continúan los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026, donde Leon Guerrero y Cassidy representarán a Guam a finales de este año.

León Guerrero ya ha grabado su nombre en la historia del deporte de Guam. En 2025, se asoció con Niesha Chen para capturar el Campeonato de Voleibol de Playa Sub-18 de Oceanía, convirtiéndose en la primera pareja guameña en ganar una medalla de oro en el prestigioso evento regional. Su actuación en el campeonato aseguró la clasificación de Guam para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026 y marcó uno de los mayores logros en la historia del voleibol de playa de Guam.

Cassidy ingresa al Campeonato Mundial como uno de los jugadores escolares de voleibol de playa más destacados de Guam. Durante la temporada 2025-26, se asoció con Chen para ganar el Campeonato de parejas de voleibol de playa para niñas de secundaria, capturando el primer título de voleibol de playa de la isla de Harvest Christian Academy. Cassidy, una destacada competidora tanto en voleibol de interior como de playa, se prepara ahora para competir contra muchos de los mejores atletas juveniles del mundo.

Juntos, Leon Guerrero y Cassidy representan una nueva generación de talentos del voleibol playa de Guam mientras se preparan para competir contra algunos de los mejores equipos juveniles del mundo antes de continuar su viaje hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El cuerpo técnico veterano lidera el ascenso de Guam

La preparación de los atletas para la competencia internacional es un cuerpo técnico experimentado compuesto por Manny Guarin, Brian Matanane y Shintaro Okada, tres ex jugadores del equipo nacional de Guam que han pasado exitosamente a entrenar a la próxima generación de atletas de la isla.

Después de haber entrenado juntos durante más de seis años, el trío aporta casi 40 años de experiencia combinada como entrenador, junto con una visión compartida y un compromiso para construir una cultura de campeonato sostenible dentro del programa de voleibol de playa de Guam.

Okada cree que el éxito del equipo se basa en los hábitos que se desarrollan cada día durante los entrenamientos.

â€œLa perfecciÃ³n no debe ser un acto, sino un hÃ¡bito. Eres lo que haces repetidamente”, dijo Okada. “Esa filosofía ha guiado todo lo que hemos hecho como cuerpo técnico. Ally y Erica han asumido el compromiso diario necesario para competir a este nivel. Estamos orgullosos del trabajo que han realizado y emocionados de verlos representar a Guam contra los mejores del mundo”.

El presidente de la Federación de Voleibol de Guam, Herman Ada, dijo que la oportunidad refleja años de dedicación de los atletas, entrenadores y todos los involucrados en el programa de voleibol de playa de Guam.

“Esta es una oportunidad emocionante para que Ally y Erica compitan contra algunos de los mejores atletas jóvenes del mundo mientras representan con orgullo a Guam. Experiencias como éstas son invaluables mientras continúan preparándose para los Juegos Olímpicos de la Juventud y el futuro de nuestro programa nacional”, dijo Ada.

Se necesita apoyo de la comunidad para ayudar a Guam a competir en el escenario mundial

Si bien representar a Guam es un tremendo honor, competir a nivel internacional conlleva una importante responsabilidad financiera. A diferencia de muchas federaciones nacionales más grandes, los atletas de Guam y sus familias deben financiar personalmente gran parte de los viajes asociados con la competencia internacional, incluidos pasajes aéreos, alojamiento, comidas, transporte local y gastos del torneo.

La Federación de Voleibol de Guam está invitando a empresas, organizaciones y miembros de la comunidad a asociarse para apoyar al equipo nacional de Guam a través de patrocinios y donaciones. El apoyo de la comunidad ayudará a compensar los gastos de viaje y permitirá a los atletas concentrarse en competir contra los mejores del mundo mientras representan con orgullo a Guam.

“Cada contribución, independientemente de la cantidad, apoya directamente a estos atletas mientras persiguen sus sueños mientras representan a Guam”, dijo Ada. “Invitamos a nuestra comunidad isleña a formar parte de este viaje y ayudar a enviar a Ally y Erica al Campeonato Mundial y a los Juegos Olímpicos de la Juventud con el apoyo que merecen”.

Información sobre patrocinios y donaciones.

Se anima a las personas, empresas y organizaciones interesadas en patrocinar o hacer una donación a comunicarse con Ada al 671-687-1776.

(Personal de publicación diaria)