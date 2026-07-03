VER: Objetivo de Oyarzabal pone a España en camino hacia los octavos de final de la Copa del Mundo momentos después de que se le negara polémicamente la apertura a Cucurella

Mikel Oyarzabal guió a España hacia los octavos de final de la Copa del Mundo, momentos después de que Marc Cucurella fuera polémicamente negado el gol inicial contra Austria.

Oyarzabal consiguió su tercer gol en la Copa del Mundo después de finalizar una jugada fluida de los españoles, quienes dominaron la primera mitad.

España no permitió que una decisión polémica que anuló un gol de Cucurella momentos antes los afectara, con un tiro libre dado por una falta suave al portero de Austria Alexander Schlager.

Oyarzabal finaliza una jugada fluida de España

Oyarzabal ha asegurado el puesto de delantero titular de España, con este siendo su decimosexto gol en sus últimas dieciséis titularidades para su país.

Mostró todas las cualidades de un delantero de primer nivel al empujar delicadamente el balón más allá de Schlager, pero hubo mucho trabajo previo en la construcción de la jugada.

Rodri pasó a Pedri a unos 35 metros de distancia y el centrocampista del Barcelona pasó a varios defensores antes de encontrar a Cucurella, quien calmadamente retrocedió el balón para que Oyarzabal desviara el balón al fondo de la red del portero de Austria.

España probablemente debería haber estado en ventaja después de que Cucurella hubiera marcado un gol desde un córner momentos antes.

Después de que un córner cruzado se dirigiera hacia un portero abarrotado, Schlager logró despejar el balón solo en el camino del lateral izquierdo del Real Madrid, quien encontró la portería.

Pero las celebraciones fueron de corta duración después de que el árbitro anulara el gol por una aparente falta al portero, con repeticiones que mostraron que el contacto fue mínimo y que el gol probablemente debería haber sido validado.

Fue el segundo gol de este tipo en cuestión de días que fue anulado por un contacto mínimo en un córner, con Alemania también en el extremo equivocado de la decisión que los eliminó del Mundial contra Paraguay.

Dónde ver España vs Austria: canal de televisión, transmisiones en vivo

El inicio el jueves es a las 20:00 BST (15:00 ET / 12:00 PT). En el Reino Unido, la cobertura en vivo está en BBC One.

La transmisión en una amplia gama de dispositivos está disponible a través de la aplicación BBC iPlayer y el sitio web de BBC Sport.

Copa del Mundo 2026: Estadísticas de España vs Austria

– España ganó al menos dos partidos en la fase de grupos en una edición del Mundial de la FIFA por primera vez desde 2010, cuando vencieron a Honduras y Chile, mientras también terminaban una fase de grupos de la Copa del Mundo sin encajar goles por primera vez en su historia. – No han tenido menos posesión que su oponente en un partido de la Copa del Mundo desde su cuartos de final de 2002 contra Corea del Sur. – Rodri ha intentado (350) y completado (328) la mayoría de pases de cualquier jugador aún involucrado en la competición que todavía no ha jugado en los últimos 32. – El centrocampista del Manchester City también ha realizado el mayor número de pases exitosos en el último tercio de cualquier jugador en la Copa del Mundo. – Aymeric Laporte ha recorrido la mayor distancia (1.059 metros) de cualquier jugador aún involucrado y la mayor distancia progresiva en general (868,7m). – Austria ha avanzado más allá de la fase de grupos inicial por primera vez desde 1982. – Sasa Kalajdzic marcó 61 segundos después de ingresar como suplente contra Argelia, lo que fue el gol más rápido de un suplente en el Mundial de este año y el octavo más rápido de la historia. – Marko Arnautovic se convirtió en el primer jugador que tiene al menos 37 años en tener tanto un gol como una tarjeta amarilla en el mismo partido de la Copa del Mundo. – Arnautovic ha marcado dos goles en la Copa del Mundo desde que cumplió los 37. Los únicos otros jugadores en la historia de la Copa del Mundo en marcar múltiples goles a los 37 años o más son Lionel Messi (6), Roger Milla (5) y Cristiano Ronaldo (3). – Austria ha concedido en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo. Los únicos equipos europeos que han tenido una racha más larga son Suiza (22, 1934-1994) y Suecia (15, 1974-1994).

Copa del Mundo 2026: Equipo confirmado de España vs Austria

– XI inicial de España: Simon, Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Baena, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Oyarzabal. – Suplentes de España: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias.

Copa del Mundo 2026: Alineación completa de Austria vs España

– XI inicial de Austria: Schlager, Danso, Posch, Alaba, Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Laimer, Wanner, Gregoritsch. – Suplentes de Austria: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schoepf, Arnautovic, Kalajdzic, Wimmer.