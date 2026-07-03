Joe Lauzon revela la reacción de UFC cuando él compite en Fenway Park para BKFC

Joe Lauzon no conoce los detalles de su contrato con Ultimate Fighting Championship a pesar de firmar con BKFC.

Lauzon (28-15) está programado para hacer su debut en BKFC el 29 de agosto en Fenway Park en Boston, el hogar icónico de la franquicia de los Medias Rojas de la Liga Mayor de Béisbol. El oponente de Lauzon aún no se ha determinado.

Lauzon detalló recientemente su conversación con el ejecutivo de UFC Hunter Campbell sobre firmar con BKFC. Si bien Lauzon no ha peleado desde 2019, su contrato con UFC no ha expirado oficialmente. UFC ahora ha escrito una carta que permite a Lauzon competir en BKFC. Sin embargo, a pesar de firmar un contrato de múltiples peleas con el BKFC, Lauzon no está seguro de haber terminado oficialmente su contrato con UFC.

“Envié un correo electrónico a UFC y dije: ‘¿Cuál es el estado de mi contrato?’… Creo que no me cortaron por respeto más que nada”, dijo Lauzon a MMA Fighting. “Hablé con Hunter por teléfono y le dije lo que quiero hacer. Él dice: ‘Te amamos’. Cada vez que sales, todos tienen cosas buenas que decir al respecto. Sean Shelby no dice cosas buenas sobre nadie, pero Sean te ama’… Dijeron que nos enviarían una carta a mí y al BKFC… El texto de Hunter fue muy específico, como, ‘Eres libre de ir a hacer BKFC en la tarjeta Fenway’. Pero no sé si eso significa que estoy completamente liberado o qué”.

Lauzon tuvo marca de 15-12 en su carrera en UFC que abarca más de una década. “J-Lau” todavía tiene el récord de tercer mayor número de finales en la historia del peso ligero de UFC (13).