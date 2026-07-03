Los invitados a la cena de ensayo de Taylor Swift, Travis Kelce llegan: Jack Antonoff, Lena Dunham y más

La extravagancia de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce ha comenzado y con ella, una procesión de invitados famosos.

El jueves, una flota de SUVs negros fue vista llegando a Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York antes de la cena de ensayo reportada de la pareja de celebridades en el lugar. Lena Dunham fue vista asomando la cabeza por la ventana de un asiento trasero y conversando con alguien que dirigía el tráfico, mientras que su ex, el trajeado Jack Antonoff, y su hermana, la diseñadora de moda Rachel Antonoff, también fueron vistos subiendo a MSG.

People informó que Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones también estaban entre los rostros famosos que descendían en el famoso lugar para las festividades. Page Six publicó fotos de Gigi Hadid, Bradley Cooper y la íntima amiga de Swift, Ashley Avignone, llegando en otro SUV.

Mientras la especulación de los fanáticos sobre quién forma parte de la lista de invitados para las nupcias de la pareja alcanza su punto álgido – se rumorea que Swift y Kelce se casarán esta semana – y los camiones de carga descargando lo que parecen ser piezas de escenario en MSG amenazan con convertir la sala de conciertos en una película blockbuster, el dúo de poder comenzó las celebraciones con un generoso regalo de $26 millones a través de 20 organizaciones benéficas en los Estados Unidos.

La lista de organizaciones benéficas se basa en ciudades que tienen conexiones personales tanto para Swift como para Kelce. Incluyen el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles, The Store en Nashville, Helping Harvest en la ciudad natal de Swift en Reading, P.A., el Hospital Infantil de Mercy y Harvesters en Kansas City, After-School All-Stars en la ciudad natal de Kelce en Cleveland, junto con varias organizaciones benéficas nacionales como Feeding America National, ASPCA National, Dolly Parton’s Imagination Library National y Grammy In The Schools National.

Gran parte de la boda sigue siendo un misterio y fuentes de Variety dijeron que A-listers y ejecutivos han estado “volando a ciegas” con pocos detalles sobre el código de vestimenta de la boda y las festividades planeadas. Se les dijo a muchos que estuvieran en la ciudad de Nueva York por la mañana del 3 de julio y esperaran más instrucciones, según dijeron fuentes. Mientras tanto, se dice que los invitados están corriendo para obtener una variedad de looks de las tiendas de diseñadores de primera categoría para prepararse para el momento.