Fue muy mala arbitraje

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, quedó furioso por el “mal arbitraje” en la dramática derrota 2-1 ante Portugal, añadiendo que el VAR ha quitado la alegría del fútbol.

Croacia fue eliminada de la Copa del Mundo en el Estadio de Toronto a pesar de tomar la delantera a través de Ivan Perisic en el minuto 53, su séptimo gol en la carrera del torneo.

Ese momento pareció animar el partido, con el gol de Nikola Vlasic posteriormente anulado por fuera de juego antes de que el disparo de Rafael Leao se estrellara en el travesaño desde fuera del área.

Cristiano Ronaldo luego fue denegado por fuera de juego, pero el capitán de Portugal igualó desde el punto de penalti después de que Renato Veiga fuera derribado en el área por Vlasic.

Ronaldo no falló desde los 12 pasos, pero más drama estaba por venir. Petar Sucic pensó que había ganado el partido para Croacia en el minuto 80 después de vencer a Diogo Costa, pero por tercera vez en el partido, el gol fue anulado por fuera de juego.

Goncalo Ramos cabeceó en la red en el minuto 94, pero Croacia fue negada un empate en el último minuto de tiempo añadido. Josko Gvardiol empujó el balón, pero se determinó que Igor Matanovic había tocado el balón al entrar en el área, con Mario Pasalic, quien cruzó para el defensor del Manchester City, recogiendo el balón en posición adelantada.

El árbitro Espen Eskas anuló el gol después de una revisión del VAR, y Dalic se mostró frustrado por los árbitros y las decisiones que contribuyeron a la eliminación de Croacia.

“El arbitraje fue muy malo”, dijo Dalic a los periodistas. “Pero Croacia perdió. No voy a encontrar excusas. Podríamos haber ganado esto antes.

“Pudiste ver en qué medida las emociones literalmente fueron eliminadas, y en conjunto, estas decisiones te devuelven atrás y realmente quitan la alegría del fútbol.

“No digo que a veces el VAR no pueda ser útil, pero mata las emociones, mata todo, mata lo que estás experimentando, y no es fácil lidiar con todo esto.”

La derrota de Croacia también fue el último intento de gloria en la Copa del Mundo de Luka Modric, con el veterano centrocampista disputando su 23ª aparición en el torneo, con solo cuatro jugadores logrando más en la historia de la competencia.

Se informó que Modric podría retirarse del fútbol internacional después de la eliminación de Croacia en la Copa del Mundo, poniendo fin a una carrera de 20 años con su país.

El jugador de 40 años es el jugador con más partidos de Croacia con 201 apariciones, y Dalic dijo que este no era el final que había imaginado para la carrera internacional de Modric.

“Bueno, este fue probablemente su último Mundial”, dijo Dalic sobre el mediocampista. “Y lamento que haya terminado de esta manera.”

Pero mientras se cerraba un nuevo capítulo de la Copa del Mundo para Croacia, que fue subcampeona en 2018 y tercera hace cuatro años, Dalic se mostró emocionado por el futuro.

La alineación titular de Croacia tenía una edad promedio de 30 años y 99 días, la alineación titular más antigua de un partido no de grupo en la Copa del Mundo desde que Croacia misma lo hizo en el partido por el tercer lugar de 1998 (30 años y 126 días).

“No tengo miedo por el futuro del equipo croata”, agregó Dalic. “Tenemos muchos jugadores jóvenes que están llegando y algunos de ellos han mostrado calidad hoy.

“Hemos llegado al final de una era maravillosa”, añadió. “Y nos esperan nuevos comienzos”.

Dalic tampoco ofreció indicios sobre su futuro como entrenador de Croacia. Ha estado a cargo desde 2017 y ha ganado 57 de sus 111 partidos en todas las competiciones (D26 L28).

“Dios sabe qué sucederá en el próximo Mundial, pero lo discutiremos en Croacia”, dijo Dalic.