Siga en vivo: Suiza aumenta ventaja sobre Argelia…

Suiza gana un partido de octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 88 años. La Nati pasa a los octavos de final por cuarta vez consecutiva, después de una victoria generalmente rutinaria por 2-0 sobre Argelia. Este último disfrutó de más posesión en Vancouver (56%), pero la superioridad del juego de ataque de Suiza se destacó con su xG de 2.52 en comparación con los 0.73 de sus oponentes. El equipo de Murat Yakin rompió el empate en el minuto 10 cuando Johan Manzambi emprendió una gran carrera individual, antes de ponerle el balón en bandeja a Breel Embolo para que lo empujara a una red vacía. Estaba 2-0 en los primeros 48 segundos de la segunda mitad, cuando un centro solo fue despejado hasta Dan Ndoye, quien marcó el segundo gol que selló el partido. El suplente Fabian Rieder ofreció probablemente el fallo del torneo al no lograr marcar en un arco abierto más tarde. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Suiza espera con ansias regresar a Vancouver el martes, cuando se enfrentarán a Colombia o Ghana en los octavos de final. En cuanto a Argelia, su espera por una victoria inaugural en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo continuará durante al menos otros cuatro años. Después de ganar dos de sus tres primeros partidos en las finales en su debut en 1982, los Fennecs solo han ganado dos de los 14 siguientes. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima vez, adiós!