Un hombre se está volviendo viral por argumentar que la Copa Mundial de este año, leída con atención, es esencialmente un atlas colonial. Cada escuadrón, dice, te dice qué imperio movió a qué pueblo. Excepto uno.

â€œLa Copa del Mundo es el evento deportivo mÃ¡s visto en el planeta. Y si sabes leerlo, es casi el mapa más completo de dónde realmente fueron la esclavitud y el colonialismo”, abre el creador de TikTok Adiv (@adivunsolicited).

Él lleva la cuenta: 21 de los 26 jugadores de Francia son de ascendencia africana. Inglaterra, 15. Países Bajos, 14. Bélgica y Alemania, nueve cada uno. Doce de los 26 habitantes de Estados Unidos son negros. Él llama a esto “el producto de uno de los proyectos empresariales de colonos más exitosos para esclavizar a los negros”. Toda la alineación inicial de Brasil, agrega, desciende de los aproximadamente 4,9 millones de africanos traficados a ese país, el mayor destino de la trata transatlántica de esclavos.

Haití también lo logró: una nación obligada por Francia, a punta de pistola desde una flotilla de buques de guerra en 1825, a pagar reparaciones a sus antiguos propietarios de esclavos.

Curazao, con una población de 150.000 habitantes, calificó por primera vez. La isla fue anteriormente un centro regional del comercio holandés de esclavos en el Atlántico, y su equipo está formado casi en su totalidad por jugadores criados en Holanda. â€”Eso no es diversidad. Es un desplazamiento en un campo”.

Luego está Argentina. Es el único equipo entre los 48 que no tiene un solo jugador negro. Adiv insiste en que esto no es una coincidencia, sino el resultado de una política estatal. En 1800, señala, los negros constituían más de un tercio de la población argentina de 187.000 habitantes. En 1875, el gobierno había dejado de contar a los afrodescendientes en el censo nacional por completo.

Una nación olvida su historia.

Menciona como arquitecto a Domingo Faustino Sarmiento, presidente de 1868 a 1874. La presidencia de Sarmiento ha sido descrita como un “genocidio encubierto” y, en 1875, la empobrecida población negra no estaba registrada en el censo nacional.

Mientras tanto, la constitución de 1853 fue diseñada para atraer inmigrantes europeos, y las llegadas de italianos y españoles remodelaron el país entre 1880 y 1950. El manual consistía en borrar a los negros (o simplemente fingir que no existen), importar blancos y llamarse europeos.

Esta es en parte la razón por la que hay tantos italianos y alemanes étnicos en Argentina, aunque ésta es una historia mucho más profunda.

En Argentina, dice Adiv, se llevaron la cultura. El tango, la tarjeta de presentación global de Argentina, surgió directamente de las comunidades afroargentinas. “Tango” es una palabra del kikongo, un idioma hablado en el antiguo Reino del Kongo, y significa “tiempo”. Los africanos esclavizados en Buenos Aires desarrollaron el candombe a partir del bantú. en el n’dombeleque significa “rezar a los dioses”, y la palabra misma se refería a los lugares de reunión donde los argentinos negros se reunían para tocar tambores y bailar.

El historiador del arte Robert Farris Thompson encontró raíces aún más profundas. “El camino del sol se convirtió en el camino del tango”, escribió Thompson, vinculando su ritmo a la palabra kongo. tiempo.

La eliminación se declaró claramente más tarde. El ex presidente argentino Carlos Menem declaró una vez: “En Argentina los negros no existen, ese es un problema brasileño”.

Todos los demás escuadrones son evidencia de lo que hizo el colonialismo, sostiene Adiv. Argentina es evidencia de lo que pretendía el colonialismo.

16 de junio de 2026; Kansas City, Misuri, Estados Unidos; El argentino Lionel Messi celebra su segundo gol. Crédito obligatorio: Jay Biggerstaff-Imagn Images

Todo un pueblo aislado e ignorado

“Todavía hay argentinos negros, pero [are] Aislado deliberadamente por la sociedad, incluso un YouTuber hizo un vídeo sobre él, que muestra que borraron a esas personas”, escribió un comentarista.

La mayoría agradeció la lección de historia, pero algunos vinieron con historia adicional para contexto. Una persona tenía una fotografía de un personaje histórico importante en la historia de Argentina. “Esta pintura representa a María Remedios del Valle, conocida como la ‘Madre de la Nación’ por su papel fundamental en la Guerra de Independencia Argentina”, escribieron sobre la foto de una mujer negra. â€œFue nombrada Capitana por el General Manuel Belgrano por su valentÃa en el campo de batalla, donde combatiÃ³ y se desempeñó como enfermera. Su imagen aparece actualmente en el billete de 10.000 pesos argentinos en reconocimiento a su servicio militar y heroísmo”.

Como ocurre con todo lo relacionado con Internet, hubo detractores en los comentarios. Algunos pidieron fuentes, que están fácilmente disponibles.

Los historiadores han pasado décadas rechazando la amnesia oficial y social de Argentina. En 1778, la comunidad negra de Argentina constituía aproximadamente el 37% de la población total; hoy, menos del 5% son negros. La cita de Menem no es una floritura retórica: es el hilo conductor de una mitología nacional construida sobre ingeniería demográfica.

El Gran Plomo contactó a Adiv y a la organización no gubernamental DIAFAR (Diáspora Africana de la Argentina) con sede en Buenos Aires por correo electrónico.