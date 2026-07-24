Gianni Infantino: el COI no investigará al presidente de la FIFA porque la denuncia está “fuera” de su alcance

El Comité Olímpico Internacional dice que no investigará a Gianni Infantino porque una queja sobre el presidente de la FIFA está fuera de su alcance.

El grupo de derechos humanos FairSquare se quejó ante el COI de que Infantino había violado sus estatutos al no respetar las normas sobre neutralidad política “mediante declaraciones u otras expresiones claras de apoyo al presidente de Estados Unidos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió durante el Mundial que había llamado a Infantino para pedirle que revisara una tarjeta roja dada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Se esperaba que el delantero se perdiera el partido de octavos de final de su equipo contra Bélgica después de ser expulsado durante la victoria por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina.

Pero, tras la intervención de Trump, la sanción de un partido fue suspendida durante 12 meses. No se dio ninguna razón, más allá de citar una norma que permite suspender los castigos.

Balogun inició el partido, que Bélgica ganó 4-1.

Infantino es miembro del COI desde 2020.

La sección dos de la Carta Olímpica establece: “Los miembros del COI no aceptarán de gobiernos, organizaciones u otras partes ningún mandato o instrucción que pueda interferir con la libertad de acción y voto”.

El COI dijo que la denuncia contra Infantino quedaba fuera de la jurisdicción de su comisión de ética.

“La queja actual, con respecto al presidente de la FIFA, se refiere sólo a las decisiones de la federación internacional sobre su gobernanza y su gestión, incluidas sus relaciones con el gobierno, y a la implementación por parte de la federación internacional de las reglas de su deporte, que están fuera del ámbito de aplicación del código de ética del COI”, dijo.

La declaración del COI se produjo un día después de que se supiera que la Federación Noruega de Fútbol estaba considerando presentar una queja formal ante el comité de ética de la FIFA sobre la decisión de suspender la suspensión automática de un partido de Balogun.

En una declaración proporcionada a la BBC, la presidenta de la NFF, Lise Klaveness, dijo que la federación había reaccionado con “gran preocupación” y que en su próxima reunión de la junta se tomaría una decisión sobre si presentar o no una queja.

La federación ya ha presentado una denuncia por la concesión del primer Premio de la Paz de la FIFA a Trump.

Se ha contactado a la FIFA para hacer comentarios.