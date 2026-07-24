El campeón del Super Bowl Jordan Devey se suicida a los 38 años

El ex guardia de la NFL Jordan Devey falleció a la edad de 38 años.

En las últimas horas de la noche del jueves, la esposa de Devey, Lindsey, anunció la muerte del ex jugador de los Ravens, Patriots, Chiefs, Raiders y Bills.

Devey se suicidó, según una página de GoFundMe.

“Trágicamente, Jordan se quitó la vida, dejando a su familia atravesando un momento increíblemente difícil y desgarrador”, se lee en la publicación. “A medida que enfrentan abrumadores desafíos emocionales y financieros, incluidos los crecientes gastos médicos, la comunidad se está uniendo para apoyar a Lindsey y sus hijos. Los fondos recaudados ayudarán a aliviar la carga financiera, permitiéndoles concentrarse en sanar y seguir adelante sin el estrés adicional de los gastos inmediatos”.

Jordan Devey # 64 de los Buffalo Bills en el campo durante el campo de entrenamiento en el estadio Highmark el 31 de julio de 2021 en Orchard Park, Nueva York. Imágenes falsas

Lindsey compartió una publicación de Instagram para honrar a su esposo, que incluía una foto de ella inclinada sobre Devey en una cama de hospital junto con una foto de la pareja aparentemente el día de su boda. Tienen cuatro hijos juntos.

Devey murió en lo que habría sido el 15º aniversario de la pareja, compartió Lindsey.

Jordan Devey con los Patriots en 2014 Imágenes falsas

â€œHemos llenado las paredes de nuestros hogares y corazones con innumerables recuerdos, alegrÃas, luchas y triunfos. Trajimos a este mundo a 4 hermosos niños que tienen tus ojos, pecas y compasión”, escribió. â€”Fuiste nuestro hÃ©roe y nos duele el corazÃ³n por tu ausencia. Te amamos. Te echamos de menos. Y como me dijiste en tus últimas palabras, “hablaremos pronto”. “Por favor, si puedes, haz una donación a nuestro fondo para aliviar las cargas financieras que pesan sobre nuestros corazones”.

A principios de este año, Devey fue nombrado coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo de Eagle High School Idaho.

La página de GoFundMe tiene una meta de $200,000 y al momento de escribir este artículo había alcanzado $52,387.

“Jordan Devey era un miembro querido de la comunidad Eagle, conocido por su inquebrantable dedicación al servicio de los demás”, añade la página. “Era un esposo devoto para Lindsey y un padre amoroso para sus cuatro hijos. Jordan pasó innumerables horas como voluntario como entrenador de los equipos de sus propios hijos y de los atletas de Eagle High School, donde los jugadores lo amaban profundamente y lo veían como un mentor, modelo a seguir y amigo. Su compromiso de animar a quienes lo rodeaban se extendió mucho más allá de los deportes, ya que sirvió fielmente en su iglesia, ofreciendo apoyo, consejo y amistad a cualquiera que lo necesitara”.

Devey no fue reclutado procedente de Memphis en 2013, pero luego firmó con los Ravens. Se unió al equipo de práctica de los Patriots en septiembre de ese año y luego jugó seis partidos de temporada regular en 2014, el mismo año en que el equipo ganó el Super Bowl sobre los Seahawks.

Jordan Devey con su esposa Lindsey JordanDevey/Instagram

Kareem Hunt #27 celebra su touchdown en el primer cuarto con Jordan Devey #65 contra los Denver Broncos en Sports Authority Field en Mile High el 31 de diciembre de 2017 en Denver, Colorado. Imágenes falsas

En 2015 fue traspasado a los 49ers y los Chiefs lo recogieron.

Jugó en Kansas City durante tres temporadas antes de terminar su carrera con los Raiders y Bills en 2021.