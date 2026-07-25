LeBron James se unirá a los Philadelphia 76ers tras la salida de Los Angeles Lakers

LeBron James ha anunciado que se unirá a los Philadelphia 76ers la próxima temporada para lo que, según él, será su último contrato en la NBA.

El jugador de 41 años, el máximo anotador en la historia de la liga, dejó Los Angeles Lakers después de ocho años el mes pasado.

También se rumoreaba que los Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y Miami Heat estaban en la carrera por el cuatro veces campeón de la NBA.

“Creo que puedo ayudar a hacer de los Philadelphia 76ers un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje por última vez”, dijo James en X., externo

James ganó un título de la NBA con los tres equipos en los que jugó anteriormente. Ganó dos con Miami, que a principios de esta semana publicó por error un enlace a una “conferencia de prensa introductoria” para James.

Un portavoz del Heat dijo a Reuters, externo El video fue publicado por error por el personal que se estaba preparando para la posibilidad de que James se reincorpore al equipo en el que jugó entre 2010 y 2014.

A ambos lados de esa temporada en Miami, James tuvo dos períodos con Cleveland, quienes seleccionaron a James en 2003 y tienen su base cerca de su ciudad natal de Akron, Ohio.

“Siempre amaré a Miami y el noreste de Ohio siempre me amará”. [be] casa”, añadió James.

James ayudó a los Cavs a convertirse en campeones de la NBA en 2016 y se unió a los Lakers en 2018, consiguiendo otro título de la NBA dos años después.

Ha sido nombrado Jugador Más Valioso de la NBA en cuatro ocasiones, todas entre 2009 y 2013, y ha sido All-Star de la NBA las últimas 22 temporadas consecutivas.