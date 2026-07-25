Daizen Maeda: Ipswich ficha al delantero japonés procedente del Celtic

ciudad de ipswich ha fichado al delantero japonés Daizen Maeda procedente del Celtic con un contrato de tres años.

El jugador de 28 años, que se unió al equipo de la Premier League en un acuerdo de £ 10 millones,, externo Formó parte del equipo de su país en el Mundial de 2026 y los ayudó a llegar a los dieciseisavos de final antes de ser eliminados por Brasil.

Maeda marcó 79 goles en 212 partidos con el Celtic, donde ganó cinco títulos de liga, tres Copas de Escocia y dos Copas de Liga.

“Siempre he soñado con jugar en la Premier League y estoy muy feliz de poder hacer realidad ese sueño con este club”, dijo Maeda al sitio web de Ipswich., externo

“Me han encantado todas las conversaciones con el club y me han hecho sentir muy bienvenido.

“Mi objetivo siempre será luchar duro, marcar goles y dar asistencias a mi equipo. Siempre correré y daré todo lo que tengo”.

El técnico del Ipswich, Gary O’Neil, que asumió el cargo en Portman Road en el verano tras la marcha de Kieran McKenna, cree que Maeda será “un miembro valioso” de su equipo.

Maeda se une a los Tractor Boys luego de su ascenso a la máxima categoría después de terminar segundos en el campeonato con McKenna la temporada pasada.

“Trabaja muy duro y tiene atributos físicos impresionantes, además de demostrar durante varios años jugando en Escocia que tiene la capacidad de marcar goles y crear para su equipo”, dijo O’Neil.

El Ipswich ha incorporado a Maeda a las llegadas del defensa Issa Diop, el extremo Abdul Fatawu, el delantero Emersonn y la portera Kayne van Oevelen.

Además, el defensa Cedric Kipre y el delantero Chuba Akpom firmaron de forma permanente tras cedidos exitosos la temporada pasada.

En una publicación en las redes sociales, externo Ante la “familia Celtic”, Maeda afirmó que “los últimos cuatro años y medio en el Celtic han sido el capítulo más especial de mi carrera y de mi vida”.

Y añadió: “Ha sido un honor increíble llevar esta insignia, jugar para este increíble club y compartir tantos momentos inolvidables con mis compañeros, el personal y los mejores aficionados del mundo.

“Gracias por estar a mi lado en todos los altibajos”.