Partido de vuelta de la Copa SEA de voleibol masculino 2026: Vietnam vs.Tailandia

Napadet Bhinijdee (segundo por la derecha), de Tailandia, remata el balón durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en la segunda etapa de la Copa de Voleibol del Mar Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Jakkrit Thanomnoi (C), de Tailandia, intenta salvar el balón durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en el segundo partido de la Copa de Voleibol del MAR Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Nguyen Ngoc Thuan de Vietnam intenta salvar el balón durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en el segundo partido de la Copa de Voleibol del MAR Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Los jugadores de Tailandia reaccionan después de anotar durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en el partido de vuelta de la Copa de Voleibol MAR masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Amornthep Khonhan (i), de Tailandia, remata el balón durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en el segundo partido de la Copa de Voleibol Marítimo Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Toopadit Phraput (i), de Tailandia, bloquea el balón de Ngoc Thuan Nguyen, de Vietnam, durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en el segundo partido de la Copa de Voleibol del MAR Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Dinh Phuong (primer izq.), de Vietnam, remata el balón durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en la segunda etapa de la Copa de Voleibol Marítimo Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Nguyen Ngoc Thuan de Vietnam sirve durante el partido del Grupo B entre Vietnam y Tailandia en el partido de vuelta de la Copa de Voleibol del MAR Masculino 2026 en el Estadio Velódromo de Yakarta, Indonesia, el 23 de julio de 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)