Golf: Michael Kim, jugador número 15 de la historia en anotar 59 en el PGA Tour

Michael Kim se convirtió el viernes en el primer jugador del PGA Tour en lograr un 59 esta temporada, jugando 12 bajo par, durante la segunda ronda del 3M Open en Blaine, Minnesota.

Kim, de 33 años, celebró levantando el puño después de terminar el par 5 18 en TPC Twin Cities. â€¯Recuerdo haber pensado a los 18 que teniamos que irnos, que entre los 60 o 61 la diferencia no es tan grandeâ€ un dÃ©clarÃ© Quién. “Firmar a un 59 hoy es genial y siento que estoy entrando en los libros de historia, lo cual es increíble”.

Según el departamento de comunicaciones del PGA Tour, Kim disparó la ronda número 16 de 59 o menos en la historia del circuito. Jake Knapp fue el último en lograr esta hazaña, en el Cognizant Classic en The Palm Beaches en 2025.

Kim hizo 12 birdies durante su día libre de bogeys para situarse en -14 (128) en total después de dos rondas.

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Comenzó el primero de una serie de cinco birdies consecutivos en el hoyo 3, luego agregó otro en el 9 para pasar al 29, par de seis golpes, a mitad del camino. Luego hizo birdies en los hoyos 10, 12, 15, 16 y 17 antes de meter su putt largo para concluir su día.

â€¯Sí, curiosamente, en algunos tiros no me sentía particularmente seguro al realizar la dirección, pero así es el golfâ€ . un Kim explícito. “… Me sentí muy feliz de lograr un par en 13. Sin embargo, otros aspectos de mi juego, como el putt, fueron fantásticos. Cuando golpeas un putt y hace exactamente lo que imaginabas antes de jugarlo, es una sensación increíble. He tenido esta sensación todo el día”. Kim solo tiene una victoria en el PGA Tour a su nombre: ganó el John Deere Classic en 2018, por ocho golpes.