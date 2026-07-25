Man Utd: ¿Podría Mason Mount ser la última pieza del rompecabezas del mediocampo?

Cuando Mount, que ha jugado la mayor parte de su carrera como mediocampista ofensivo, se unió al United procedente del Chelsea por £55 millones en 2023, su capacidad para jugar en el mediocampo central fue citada como una de las atracciones.

Aunque pasó demasiado tiempo en sus dos primeras temporadas en Old Trafford lidiando con lesiones, el jugador de 27 años pudo tener un impacto consistente la temporada pasada.

Si bien todavía es temprano en esta pretemporada, a partir de la evidencia de los dos primeros partidos, contra Wrexham en Helsinki y un Rosenborg ciertamente limitado en Trondheim, hay señales claras de que Mount y Santos podrían formar una asociación muy productiva.

Ya está claro que Santos está feliz de sentarse profundo, quitarle el balón a los defensores, detectar espacios en las líneas de pase y presionar a los oponentes.

Eso le permite a Mount, quien ganó el último de sus 36 partidos internacionales con Inglaterra hace cuatro años, usar sus indudables habilidades con el balón, ayudarlo a encontrar espacio y hacer avanzar al United en el campo. No es algo por lo que generalmente se destaque, pero Mount tampoco tiene miedo de hacer una entrada.

“Conozco a Andre desde hace un tiempo”, dijo Mount. “Lo he observado desde lejos, desde que irrumpió en el primer equipo del Chelsea.

“Es un muy buen jugador y lee muy bien el juego.

“Es un poco más defensivo, lo que me permite presionar un poco más y trabajar con él.

“Defensivamente también, ambos somos jugadores que queremos evitarlo, hacer tacleadas, recuperar el balón y ser agresivos.

“Realmente lo he disfrutado. Es una posición que he jugado durante muchos años desde muy joven. Es una posición que amo y en la que me veo”.

Aunque no es un veterano en ningún sentido, Mount se ha tomado muy en serio sus responsabilidades como profesional senior en los primeros partidos de pretemporada de este verano.

Ha pasado tiempo con los jugadores más jóvenes, y antes del partido contra Rosenborg se notó que pasó tiempo con Shea Lacey, cuyo excelente gol inicial en la victoria por 5-0 debe haberlo acercado a un lugar permanente en el equipo de Carrick.

En declaraciones a los periodistas en abril, Mount, cuyo contrato se extiende hasta 2028, miró hacia una campaña que incluiría un regreso a la Liga de Campeones y qué contribución podría hacer.

“La próxima temporada tendremos muchos más partidos, que es lo que quieres en un gran club”, dijo entonces. “Tener la presión de jugar y ganar partidos es lo que nos encanta como jugadores. Ya sea como titular o saliendo de la banca, estoy listo”.

Es el tipo de actitud que adoran los directivos.

Carrick demostró exactamente lo que piensa sobre Mount al nombrarlo capitán por un corto tiempo en la segunda mitad en Noruega, después de que Harry Maguire se fuera en el descanso antes de la mayor parte de los cambios justo después de la hora.

“Hay diferentes tipos de líderes”, dijo Mount.

“Hay quienes son muy expresivos, pero yo me veo como alguien que predica con el ejemplo y nunca deja de trabajar.

“He sido capitán anteriormente, hace años, así que me encanta el papel.

“Especialmente con tantos jugadores jóvenes dentro y fuera del campo, poder hablar con ellos y hacerlos sentir cómodos, es algo que realmente me gusta”.

Aún quedan más de cinco semanas antes de que se cierre la ventana de transferencia y el United seguirá vinculado con fichajes de grandes cantidades de dinero.

Pero Mount ciertamente está presentando argumentos sólidos para demostrar que el club ya tiene lo que necesita en el mediocampo.