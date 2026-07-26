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Rallye Tour Auto – Rallye de la Reunión 2026 (ES11)

By
Martina López
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Pos. N° Concurrente Clase Brecha 1 2 Damien DORSEUIL – Anne-Laure DIJOUX
Citroën C3 F-RC2 R5/Rally2 06:36.79 2 10 Jonathan LAUP – Jean François EL HOMBRE DE LA LEY TAMBIÉN
Citroën C3 F-RC2 R5/Rally2 +00:04.45 3 1 Rehane GANY – Soukalingam ZANEGUY
Volkswagen Polo GTI F-RC2 R5/Rally2 +00:05.95 4 9 Joël BOYER – Sébastien LÍNEA LO SHUNG
Citroën C3 F-RC2 R5/Rally2 +00:10.70 5 4 Thierry LAW-LONG – Mohammad Noor BALBOLIA
Volkswagen Polo GTI F-RC2 R5/Rally2 +00:11.19 6 8 Stéphane SAM CAW FRÉVE – LAURENT ROBERT
Ford Fiesta MKI F-RC2 R5/Rally2 +00:11.82 7 15 Giani Barret – Kooshal NUNDLALL
Skoda Fabia F-RC2 R5/Rally2 +00:17.66 8 3 Nazim BANGUI – Léa SAM CAW FREVE
Citroën C3 F-RC2 R5/Rally2 +00:19.10 9 11 Farouk MOULLAN – Yannick CLAIN
Skoda Fabia RS F-RC2 R5/Rally2 +00:19.23 10 14 Sébastien LAFUTEUR – Theo GRONDIN
Citroën C3 F-RC2 R5/Rally2 +00:19.69 11 17 Mannix HOAREAU – Fabrice Georges André NAIGON
Subaru Impreza F-Rally Nat A8 +00:30.03 12 22 Grégory PORTET – Mohamed Saad INGAR
Ford Fiesta MKI F-RC2 R5/Rally2 +00:32.53 13 12 Johny Picard – LoÃ¯c BELUS
Subaru Impreza WRX STI F-Rally Nat R4 +00:33.89 14 25 Frédéric CHANE-KAI – Sébastien ASSABY
Renault Clio Rally3 F-RC3 Rally3 +00:34.51 15 26 Patricio HERMOSO – Nicolas TECHER
Renault Clio Rally3 F-RC3 Rally3 +00:35.14 16 18 Yann BEURARD – Ludovic CAZANOVE
Citroën DS3 F-RC4 R3 +00:38.00 17 20 Régis LARAVINE – Cindy PICARD
Peugeot 208 T16 F-RC2 R5/Rally2 +00:38.58 18 28 Gilles DIJOUX – Vincent PAYET
Peugeot 208 Línea GT F-RC4 Rally4 +00:38.69 19 27 Vincent LAW-HANG – Grégory MARTINO
Ford Fiesta ST F-RC3 Rally3 +00:39.49 20 7 Guillaume Paul Alexa GRONDIN – Enzo ECLAPIER
Peugeot 208 Línea GT F-RC4 Rally4 +00:43.47 21 30 Jean-Ulrich MIRANVILLE – Thomy MIRANVILLE
Peugeot 208 Línea GT F-RC4 Rally4 +00:45.76 22 31 Matheo HOARAU – Rohan MERLO
Línea Renault Clio RS F-RC4 Rally4 +00:46.15 23 33 Patrice DE LAUNAY – LoÃ¯c DE LAUNAY
peugeot 207 F-Rally Nat F215 +00:50.16 24 50 Guillaume ROUSSEAU – Mickaël ETHEVE
Renault Clio RS F-RC4 R3 +00:50.79 25 57 Guillaume BARRET – Emmanuel HUBERT
Citroën C2 F-RC4 R2 +01:00.47 26 16 Morgane PARTAL – Marina BELLON
Citroën C3 F-RC2 R5/Rally2 +01:05.83 27 64 Florent BARET – Jean-Philippe DAMOUR
Peugeot 106 F-RC4 F213 +01:08.53 28 55 Osman BHUGELOO – Alexandre DAMBREVILLE
Línea Renault Clio RS F-RC5 Rally5 +01:15.82 29 43 Laurence MOREL – Yohann CLAIN
mitsubishi lancer F-Rally Nat A8 +01:17.93 30 54 Souresh ASSABY – Henri-Michel PERRINE
Línea Renault Clio RS F-RC5 Rally5 +01:19.65 31 69 Jean-Philippe SEVERIN – Thomas Emmanuel HORTANCE
peugeot 206 F-RC4 A7 +01:22.06 32 58 Olivier SAM-CAW-FREVE – Natanael CAILASSON
Renault Twingo F-RC4 R2 +01:23.71 33 47 Willy ROYER – Romuald PAYET ROYER
Subaru ITS F-Rally Nat N4 +01:24.30 34 74 Jean-Haide PECAULT – Wendy YEVE
Peugeot 106 F-RC5 F212 +01:24.85 35 61 Ruddy SOUBADOU – Rudy LAMOLY
Citroën Saxo F-RC4 F213 +01:26.57 36 60 Dominique LAURET – LoÃ¯c DOBARIA
Citroën C2 F-RC4 R2 +01:27.19 37 67 Pierre OLLIVIER – Romain BASA
Peugeot 208 Racing F-RC6 FR6 +01:29.91 38 77 Ruddy PAYET – Raphaelle PAYET
Citroën Saxo F-RC5 N2 +01:34.73 39 75 Boris CHAUSSALET – Kévin CHAUSSALET
Peugeot 106 F-RC5 F212 +01:37.63 40 68 Stéphane Hoarau – Jean David Riviere
peugeot 206 F-RC4 A7 +01:40.35 41 70 Vincent SOUNDRON – Laurent RIVIÉRE
peugeot 206 F-RC4 N3 +01:40.55 42 71 Vincent LEGROS – Laurent CALTEAU
Citroën Saxo F-RC4 A6 +01:41.47 43 79 Stéphane LAURET – Nicolas VIRAMA-LATCHOUMY
Citroën Saxo F-RC5 N2 +01:44.70 44 59 Christopher Jean LUCIEN – Soreya BHUGELOO
Fiesta F-RC4 R2 +01:46.16 45 40 Laurent ALLAMELE – Nelson PALMA
peugeot 206 F-Rally Nat F214 +01:50.07 46 72 Freddy CERNOT – Jean Bryan CERNOT
Citroën Saxo F-RC4 A6 +01:51.36 47 53 Dorian TRENOULT – Laura TRENOULT
Línea Renault Clio RS F-RC5 Rally5 +01:51.42 48 46 Vincent LAW-MUI – Alexis CADET – ROYER
mitsubishi lancer F-Rally Nat N4 +01:52.11 49 62 Jean Luciano ETHEVE – Raphaël LEBON
Peugeot 106 F-RC4 F213 +01:55.64 50 66 Jean-Marie PAYET – Rudy DARTY
Citroën C2 F-RC4 F213 +01:57.87 51 65 Dylan GONTHIER – Jérôme RIVIERE
Peugeot 106 F-RC4 F213 +02:00.66 52 81 Celestin ALI – Samuel RIVIERE
Peugeot 106 F-RC5 N1 +02:02.27 53 82 Fabien LEPERLIER – Anthony PERSÉE
Citroën C2 F-RC5 N2Serie +02:04.64 54 48 Erick RAMASSAMY – Dylan TECHER
Honda Cívico F-RC4 R3 +02:25.52 55 41 Stéphane OLIVETTE – Vincent LASY
peugeot 206 F-Rally Nat F214 +02:30.21 56 38 Johny ROBERT – Martine ROBERT
Peugeot 306 F-Rally Nat F214 +02:36.36

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