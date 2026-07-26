Rallye Tour Auto – Rallye de la Reunión 2026 (ES11)

|Pos.
|N°
|Concurrente
|Clase
|Brecha
|1
|2
|Damien DORSEUIL – Anne-Laure DIJOUX
Citroën C3
|F-RC2 R5/Rally2
|06:36.79
|2
|10
|Jonathan LAUP – Jean François EL HOMBRE DE LA LEY TAMBIÉN
Citroën C3
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:04.45
|3
|1
|Rehane GANY – Soukalingam ZANEGUY
Volkswagen Polo GTI
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:05.95
|4
|9
|Joël BOYER – Sébastien LÍNEA LO SHUNG
Citroën C3
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:10.70
|5
|4
|Thierry LAW-LONG – Mohammad Noor BALBOLIA
Volkswagen Polo GTI
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:11.19
|6
|8
|Stéphane SAM CAW FRÉVE – LAURENT ROBERT
Ford Fiesta MKI
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:11.82
|7
|15
|Giani Barret – Kooshal NUNDLALL
Skoda Fabia
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:17.66
|8
|3
|Nazim BANGUI – Léa SAM CAW FREVE
Citroën C3
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:19.10
|9
|11
|Farouk MOULLAN – Yannick CLAIN
Skoda Fabia RS
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:19.23
|10
|14
|Sébastien LAFUTEUR – Theo GRONDIN
Citroën C3
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:19.69
|11
|17
|Mannix HOAREAU – Fabrice Georges André NAIGON
Subaru Impreza
|F-Rally Nat A8
|+00:30.03
|12
|22
|Grégory PORTET – Mohamed Saad INGAR
Ford Fiesta MKI
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:32.53
|13
|12
|Johny Picard – LoÃ¯c BELUS
Subaru Impreza WRX STI
|F-Rally Nat R4
|+00:33.89
|14
|25
|Frédéric CHANE-KAI – Sébastien ASSABY
Renault Clio Rally3
|F-RC3 Rally3
|+00:34.51
|15
|26
|Patricio HERMOSO – Nicolas TECHER
Renault Clio Rally3
|F-RC3 Rally3
|+00:35.14
|16
|18
|Yann BEURARD – Ludovic CAZANOVE
Citroën DS3
|F-RC4 R3
|+00:38.00
|17
|20
|Régis LARAVINE – Cindy PICARD
Peugeot 208 T16
|F-RC2 R5/Rally2
|+00:38.58
|18
|28
|Gilles DIJOUX – Vincent PAYET
Peugeot 208 Línea GT
|F-RC4 Rally4
|+00:38.69
|19
|27
|Vincent LAW-HANG – Grégory MARTINO
Ford Fiesta ST
|F-RC3 Rally3
|+00:39.49
|20
|7
|Guillaume Paul Alexa GRONDIN – Enzo ECLAPIER
Peugeot 208 Línea GT
|F-RC4 Rally4
|+00:43.47
|21
|30
|Jean-Ulrich MIRANVILLE – Thomy MIRANVILLE
Peugeot 208 Línea GT
|F-RC4 Rally4
|+00:45.76
|22
|31
|Matheo HOARAU – Rohan MERLO
Línea Renault Clio RS
|F-RC4 Rally4
|+00:46.15
|23
|33
|Patrice DE LAUNAY – LoÃ¯c DE LAUNAY
peugeot 207
|F-Rally Nat F215
|+00:50.16
|24
|50
|Guillaume ROUSSEAU – Mickaël ETHEVE
Renault Clio RS
|F-RC4 R3
|+00:50.79
|25
|57
|Guillaume BARRET – Emmanuel HUBERT
Citroën C2
|F-RC4 R2
|+01:00.47
|26
|16
|Morgane PARTAL – Marina BELLON
Citroën C3
|F-RC2 R5/Rally2
|+01:05.83
|27
|64
|Florent BARET – Jean-Philippe DAMOUR
Peugeot 106
|F-RC4 F213
|+01:08.53
|28
|55
|Osman BHUGELOO – Alexandre DAMBREVILLE
Línea Renault Clio RS
|F-RC5 Rally5
|+01:15.82
|29
|43
|Laurence MOREL – Yohann CLAIN
mitsubishi lancer
|F-Rally Nat A8
|+01:17.93
|30
|54
|Souresh ASSABY – Henri-Michel PERRINE
Línea Renault Clio RS
|F-RC5 Rally5
|+01:19.65
|31
|69
|Jean-Philippe SEVERIN – Thomas Emmanuel HORTANCE
peugeot 206
|F-RC4 A7
|+01:22.06
|32
|58
|Olivier SAM-CAW-FREVE – Natanael CAILASSON
Renault Twingo
|F-RC4 R2
|+01:23.71
|33
|47
|Willy ROYER – Romuald PAYET ROYER
Subaru ITS
|F-Rally Nat N4
|+01:24.30
|34
|74
|Jean-Haide PECAULT – Wendy YEVE
Peugeot 106
|F-RC5 F212
|+01:24.85
|35
|61
|Ruddy SOUBADOU – Rudy LAMOLY
Citroën Saxo
|F-RC4 F213
|+01:26.57
|36
|60
|Dominique LAURET – LoÃ¯c DOBARIA
Citroën C2
|F-RC4 R2
|+01:27.19
|37
|67
|Pierre OLLIVIER – Romain BASA
Peugeot 208 Racing
|F-RC6 FR6
|+01:29.91
|38
|77
|Ruddy PAYET – Raphaelle PAYET
Citroën Saxo
|F-RC5 N2
|+01:34.73
|39
|75
|Boris CHAUSSALET – Kévin CHAUSSALET
Peugeot 106
|F-RC5 F212
|+01:37.63
|40
|68
|Stéphane Hoarau – Jean David Riviere
peugeot 206
|F-RC4 A7
|+01:40.35
|41
|70
|Vincent SOUNDRON – Laurent RIVIÉRE
peugeot 206
|F-RC4 N3
|+01:40.55
|42
|71
|Vincent LEGROS – Laurent CALTEAU
Citroën Saxo
|F-RC4 A6
|+01:41.47
|43
|79
|Stéphane LAURET – Nicolas VIRAMA-LATCHOUMY
Citroën Saxo
|F-RC5 N2
|+01:44.70
|44
|59
|Christopher Jean LUCIEN – Soreya BHUGELOO
Fiesta
|F-RC4 R2
|+01:46.16
|45
|40
|Laurent ALLAMELE – Nelson PALMA
peugeot 206
|F-Rally Nat F214
|+01:50.07
|46
|72
|Freddy CERNOT – Jean Bryan CERNOT
Citroën Saxo
|F-RC4 A6
|+01:51.36
|47
|53
|Dorian TRENOULT – Laura TRENOULT
Línea Renault Clio RS
|F-RC5 Rally5
|+01:51.42
|48
|46
|Vincent LAW-MUI – Alexis CADET – ROYER
mitsubishi lancer
|F-Rally Nat N4
|+01:52.11
|49
|62
|Jean Luciano ETHEVE – Raphaël LEBON
Peugeot 106
|F-RC4 F213
|+01:55.64
|50
|66
|Jean-Marie PAYET – Rudy DARTY
Citroën C2
|F-RC4 F213
|+01:57.87
|51
|65
|Dylan GONTHIER – Jérôme RIVIERE
Peugeot 106
|F-RC4 F213
|+02:00.66
|52
|81
|Celestin ALI – Samuel RIVIERE
Peugeot 106
|F-RC5 N1
|+02:02.27
|53
|82
|Fabien LEPERLIER – Anthony PERSÉE
Citroën C2
|F-RC5 N2Serie
|+02:04.64
|54
|48
|Erick RAMASSAMY – Dylan TECHER
Honda Cívico
|F-RC4 R3
|+02:25.52
|55
|41
|Stéphane OLIVETTE – Vincent LASY
peugeot 206
|F-Rally Nat F214
|+02:30.21
|56
|38
|Johny ROBERT – Martine ROBERT
Peugeot 306
|F-Rally Nat F214
|+02:36.36