El entrenador de los Knicks, Mike Brown, considera que Albuquerque es su hogar: he aquí por qué

Los fanáticos apasionados y leales de los New York Knicks esperaron 53 largos y agonizantes años entre los campeonatos de la NBA.

Resulta que todo lo que necesitaban era que un pequeño Nuevo México me recogiera.

Así es. La histórica racha de playoffs que culminó con el Campeonato de la NBA del mes pasado para los Knicks, el primero de la franquicia desde 1973, fue impulsada nada menos que por una saludable dosis (algunos podrían argumentar que casi es una sobredosis) del mundialmente famoso chile verde Hatch.

â€œEstoy enamorado de la Salsa de Chile Verde de Sadie. No puedo tener suficiente”, dijo Mike Brown al Journal el sábado por la tarde en SolutionWerx, la empresa de desarrollo de software y servicios de TI con sede en Albuquerque, propiedad de su esposa y nativa de Nuevo México, Rochelle Ledesma.

“Me gusta con todo.”

“No, él no sólo como Al hacerlo, pide 12 de ellos (frascos) a la vez, los envía y los revisa; consumirá un frasco en una sola comida”, dijo Ledesma, graduada de St. Pius High School y New Mexico State University, mientras su esposo, campeón de la NBA, sonreía tímidamente a su lado y le daba un pequeño codazo.

Rochelle Ledesma (izquierda) sostiene el Trofeo del Campeonato Larry O’Brien mientras su esposo, el entrenador en jefe de los New York Knicks, Mike Brown, toma la tela protectora en SolutionWerx en Albuquerque, Nuevo México, el 25 de julio de 2026. Mike Sandoval/Diario

“No creo que sea un frasco entero por comida”, protestó Brown.

“Está bien, entonces cada dos comidas, terminará con uno de estos frascos”, dijo.

Y durante los recientes Playoffs de la NBA, que incluyeron 13 victorias consecutivas de los Knicks en un momento dado, Brown tiene un pequeño secreto que el mundo de la NBA, y la mayoría de Nueva York tal vez no sepa: estuvo comiendo comida casera de Nuevo México durante toda la carrera mientras Ledesma pasó la mayor parte de los playoffs en su casa de Nueva York mientras seguía trabajando de forma remota con su empresa de Nuevo México.

“Yo cocino una olla de frijoles, y a él le encanta cuando le pongo dos huevos fritos sobre su plato y se los come con tortillas de harina”, dijo Ledesma, añadiendo que ella y su madre en un momento durante los playoffs estaban friendo tortillas en la casa de Brown en Nueva York para prepararle tacos de cáscara dura, su comida favorita.

En caso de que no se haya dado cuenta, el entrenador en jefe del campeón de la NBA New York Knicks es, con licencia de conducir y todo, un nuevo mexicano, posiblemente la estrella del deporte mejor guardada del estado, y vive en una casa que él y su esposa habían construido en Albuquerque hace unos años.

El sábado, Brown y un nuevo amigo cercano llamado Larry O’Brien, el trofeo del Campeonato de la NBA, visitaron el negocio de Ledesma en el lado oeste para una exhibición privada y una celebración con su familia y compañeros de trabajo, muchos de los cuales son miembros de su familia.

El trofeo, que viajó a Nuevo México con un guardia de seguridad/acompañante de tiempo completo e incluso tenía su propio asiento en el avión a Albuquerque, fue la pieza central de las fotos y la conversación el sábado para los nuevos fanáticos de los Knicks y el hombre que discretamente ha llamado a Albuquerque su hogar durante la temporada baja durante años.

El entrenador en jefe de los New York Knicks, Mike Brown, cuenta una historia en SolutionWerx en Albuquerque, Nuevo México, el 25 de julio de 2026. Mike Sandoval/Diario

“Tal vez esto cambie ahora, pero no mucha gente aquí en Albuquerque me reconoce, o tal vez simplemente no se dan cuenta de que soy yo cuando me ven”, dijo Brown.

Pero, ¿por qué Nuevo México? ¿Por qué Brown cambia la vida de la gran ciudad de Nueva York por una vida de anonimato en Albuquerque?

La conexión comenzó en 2015 cuando su hijo, Elijah Brown, jugaba la primera de dos temporadas para los Lobos de la UNM (Elijah Brown estuvo en la UNM tres temporadas, de 2014-15 a 2016-17, pero eso incluía esa época antigua en la tradición de la NCAA en la que los jugadores en realidad se ausentaban un año al cambiar de escuela).

Además de viajar regularmente para ver a los Lobos jugar en Mountain West y en juegos fuera de la conferencia, Brown tenía un apartamento en el área de Uptown y, esencialmente, se mudó a Albuquerque. Para entonces también se había separado de su anterior esposa.

Aquí conoció a Rochelle Ledesma, graduada de la escuela secundaria St. Pius y de la Universidad Estatal de Nuevo México.

“Ese podría ser el único problema”, dijo Brown, todavía sosteniendo el baloncesto Lobo cerca de su corazón, con una sonrisa maliciosa mientras Ledesma estaba junto a él hablando sobre sus orgullosas raíces Aggie.

Los dos han estado juntos desde entonces.

Ledesma es presidente de SolutionWerx, una empresa de servicios de TI y desarrollo de software con sede en Albuquerque que ha creado soluciones automatizadas y sistemas personalizados como contratista del DOE con empresas como Los Alamos y Sandia National Laboratories a nivel local, otros dos laboratorios nacionales en otros estados y empresas comerciales de servicios en Albuquerque.

Es una empresa fundada por George Longmire en 2001, Ledesma comenzó a trabajar allí en 2008 y Longmire le vendió la empresa en 2018 antes de su fallecimiento. Su compromiso al dirigir la empresa desde entonces ha estado guiado en gran parte por su deseo de mantener vivo el legado y la visión de él para la empresa.

Y aparte de su éxito en el mundo de los negocios, Brown se enamoró de ella y de la ciudad a lo largo del camino.

“Me lo pasé bien aquí cuando salí a ver a Elijah jugar y practicar, y es simplemente diferente”, dijo Brown. “Y mi comida favorita es la comida mexicana, así que estaba en mi camino seguir viniendo aquí incluso después de que él (Elijah) terminara de jugar”.

Brown, de 56 años, nacido en Ohio, era un mocoso de la Fuerza Aérea que se graduó de la escuela secundaria en Alemania, jugó en la universidad en Mesa (Arizona) Community College y luego en la Universidad de San Diego antes de dejar una infancia vagabunda por la vida adulta vagabunda de entrenador.

“Tengo amigos en todo Estados Unidos, pero no necesariamente tengo una base de operaciones”, dijo Brown.

Hasta que se enteró de aquel chile verde, y de Ledesma, claro.

“Había una parte de mí que no quería establecer mi base en una ciudad de la NBA, para ver si podía alejarme un poco de ella, al menos durante la temporada baja, ¿sabes?”, Dijo Brown.

Y aunque todavía no está terminando exactamente su rueda de prensa posterior al partido en el Madison Square Garden con un “bueno, adiós”, dejemos que el registro refleje que los New York Knicks sólo hicieron su regreso triunfal a la cima del mundo de la NBA cuando contrataron a un jugador de baloncesto de por vida que fue picado con un poco del virus de la Tierra del Encanto, un caso grave de gusto por lo dulce del chile verde y que desde hace una década ha hecho su vida fuera de la cancha en Nuevo México.

Entonces, sobre el baloncesto.

El tiempo que pasó el sábado con Brown no se trató de un resumen de X y O de la temporada histórica que Brown acaba de tener, por muy comprensible que hubiera sido darle al Albuquerque Journal su primera entrevista posterior al campeonato sobre todo esto.

En cambio, se trataba de un hombre en el centro de atención nacional que decidió compartir un poco de tiempo para hablar sobre por qué eligió, y continúa eligiendo, establecer su hogar en Albuquerque.

Pero eso no significa que no se habló de tonterías.

“Aún es tan surrealista lo que logramos”, dijo Brown sobre la carrera por el título de la NBA. “No sé cuándo me va a afectar, pero todavía no me ha afectado del todo”.

El viaje de Brown en la NBA, para aquellos que no lo saben, es realmente uno que ha incluido entrenar a casi todos los jugadores de élite de esta generación en algún momento u otro.

Además de tener ahora un título de la NBA como entrenador en jefe, dos premios al Entrenador del Año de la NBA, cuatro campeonatos de la NBA como entrenador asistente, eche un vistazo a algunos de los jugadores de los que ha sido asistente o entrenador en jefe a lo largo de los años:

Lebron James

Kobe Bryant

Tim Duncan

Stephen Curry

Kevin Durant

Reggie Miller

pau gasol

David Robinson

Jalen Brunson

En cuanto a al menos una pepita de baloncesto que el Journal logró sacarle a Brown el sábado fue esta joya: el momento en la reciente carrera histórica de playoffs cuando todo cambió.

Para Brown, dijo que fue cuando el equipo estaba perdiendo 2-1 ante los Atlanta Hawks en la primera ronda, y no lució precisamente muy bien ni siquiera en su victoria en el Juego 1.

â€œFue una de esas cosas como personal, estamos literalmente despiertos toda la noche. Tenemos papel de desecho aquí y allá, tirándolos probando cosas, hablando con los jugadores, estoy hablando con KAT (Karl-Anthony Towns) y Jalen (Brunson) y luego, no sé, fue una de esas cosas una noche, probablemente después de tres noches de golpearme la cabeza contra la pared, donde hubo una especie de momento de ‘boom’, recuerda Brown.

El resumen de lo que fue ese “boom” es el siguiente: Brown y el personal básicamente trataban de “jugar a través del codo con KAT, pero más importante, y no soy un tipo que llama jugadas, especialmente cuando llega el momento de los playoffs, cuando el otro equipo conoce todas tus jugadas, las está explorando. Es un poco más difícil de defender si las acciones se hacen conceptualmente”.

“Entonces, no se trataba sólo de jugar KAT en el codo, sino más importante aún, de asegurarnos de que pudiéramos entrar en él fluyendo hacia él, y de asegurarnos de que hacerlo no iba a restarle valor a lo que Jalen está haciendo. Cuando hicimos eso, fue un momento maravilloso para mí: cómo fluir hacia él, hacerlo conceptual y asegurarme de que iba a elevar no sólo a KAT, sino especialmente a Jalen y a todos los demás”.

Comuníquese con Geoff Grammer en ggrammer@abqjournal.com o síguelo en Twitter (X) @GeoffGrammer.