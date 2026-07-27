El vigente campeón, el St Mirren, visita al Rangers en los octavos de final de la Copa de la Liga

El Dunfermline fue el último equipo en clasificarse para los octavos de final cuando un penalti tardío de Chris Kane aseguró una victoria en St Mirren el domingo que selló el progreso como uno de los tres mejores segundos puestos a expensas de los rivales del campeonato, Queen’s Park.

Aunque St Mirren todavía encabezaba el grupo por diferencia de goles, la derrota significó que no pudieran ser cabezas de serie en el sorteo del domingo.

En reacción a ser eliminado por los Rangers, el entrenador Craig McLeish dijo: “Estoy decepcionado desde mi punto de vista porque tuvimos la oportunidad de ganar nuestro grupo y ser uno de los cabezas de serie y el sorteo no ha sido bueno para nosotros.

“Pero es un partido importante y ahora tenemos que esperar con ansias la siguiente ronda”.

Su homólogo de los Rangers, Derek McInnes, estaba encantado de conseguir un empate en casa.

“Lo más probable es que te enfrentes a un equipo de la Premiership y eso obviamente es un desafío”, dijo a Rangers TV.

“Te enfrentas a un equipo que lo hizo tan bien la temporada pasada en la copa al ganarla. Así que sabemos que no está exento de dificultades, pero el hecho de que estemos en casa, tenemos que estar agradecidos por eso”.

El entrenador del Dunfermline, Neil Lennon, pensó que su equipo “merecía nuestra victoria” después de una buena última media hora contra el St Mirren, pero esperaba otro desafío difícil a pesar de que el County ahora está en la liga inferior.

“Un empate en casa es lo más importante, pero el Ross County ha estado fenomenal esta temporada después de un descenso enormemente decepcionante, así que no daremos nada por sentado”, afirmó.

Aberdeen, Ayr, Dundee United, Inverness Caledonian Thistle, Kilmarnock, County y Stenhousemuir fueron los otros ganadores del grupo, mientras que Dundee y Partick Thistle avanzaron como subcampeones.

Celtic, Heart of Midlothian, Hibernian, Motherwell y Rangers pasaron a los octavos de final, ya que representan a Escocia en competiciones europeas.

Mientras que Old Firm se ha enfrentado a rivales de primera categoría, los otros tres se enfrentan a equipos del campeonato: Hearts recibe a Caley Thistle, Hibs en casa a Partick Thistle y Motherwell fuera de casa a Stenhousemuir.

Las eliminatorias de segunda ronda se jugarán el fin de semana del 15 y 16 de agosto.