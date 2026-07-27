Estados Unidos: dos muertos en tiroteo en Seattle

Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas, entre ellas un niño, en un tiroteo durante un festival gastronómico cerca del Space Needle en Seattle, en el estado estadounidense de Washington, el domingo por la tarde, según informó un portavoz del departamento de bomberos de la ciudad.

Dos personas murieron en el lugar, dijo Grace Núñez, portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle. Las cinco personas heridas fueron transportadas al Centro Médico Harborview, incluida una mujer de 56 años en estado grave.

Un niño de dos años, un hombre de 23 y una mujer de 39 se encuentran en condición estable. Una mujer de 40 años sufrió heridas leves.

Según la portavoz del hospital, Susan Gregg, las víctimas sufrieron heridas en los brazos, el abdomen o las piernas.

El festival anual Bite of Seattle atrae a cientos de vendedores de comida, puestos y artistas. Imagen: Lindsey Wasson/AP Photo/Picture Alliance

La policía detuvo al sospechoso

Mientras tanto, la policía de Seattle informó de “múltiples víctimas de disparos” cerca de la torre de observación Space Needle.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, anunció que un sospechoso ha sido detenido tras un incidente. Wilson también dijo en un comunicado que quería “agradecer a los agentes de policía de Seattle que acudieron al lugar y detuvieron al sospechoso”.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 de la tarde hora local (0100 GMT del lunes) durante el festival anual Bite of Seattle, que atrae a cientos de vendedores de comida, puestos y artistas.

Según su sitio web, el festival anual, que comenzó en 1982, atrae a 350.000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”.

Editado por: Dmytro Hubenko

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