El Digne-les-Bains Golf Resort busca nuevos socios financieros

Se dice que el Digne-les-Bains Golf Resort atraviesa graves dificultades financieras. Se dice que el establecimiento dejó de pagar y se encuentra en proceso de recuperación legal. – © L.-NS

Hace unos días, en un comunicado publicado en las redes sociales, la directora general del Golf Resort de Digne-les-Bains, Latitia Cinquini-Bataillé, anunció un “ ruptura estratégica dentro del Grupo Adonis » debilitando este complejo deportivo y turístico.

Indicó que se estaba llevando a cabo una reorganización. El Grupo Var Adonis habría dejado de prestar apoyo a su socia y directora general Laétitia Cinquini-Bataillé, privándola de ” determinados medios necesarios para satisfacer las necesidades esenciales para la realización de sus proyectos y que ponen en gran dificultad sus operacionesÂ”.

La escisión se produciría”en un contexto de divergencia estratégica entre socios: Pascal Bataillé, presidente del grupo, decidió dejar de seguir a Laétitia Cinquini-Bataillé y reorientar sus inversiones hacia otros proyectos empresariales, desarrollados con nuevos socios, en particular en torno al proyecto hotelero “Symon(e) by Adonis”, poniendo así fin a la estrategia que inicialmente habían construido juntos. A”.

Esta “reorganización” pondría en peligro la decena de empleos asalariados en las instalaciones deportivas y turísticas, que anuncia estar en cese de pago y involucrado en procedimientos de recuperación legal.

El Golf Resort se beneficia del apoyo de la ciudad de Digne-les-Bains

Un duro golpe para la ciudad de Digne-les-Bains que había firmado, en 2023, un contrato de arrendamiento de construcción por 45 años con el Grupo Adonis. La situación es tanto más complicada para la comunidad como lo es hoy el Golf Resort el único establecimiento de 4 estrellas en la ciudad.

Por ello, a través de un comunicado de prensa, el municipio le dio su apoyo y dijo que esperaba “ Sinceramente, el tribunal de comercio podrá pronunciarse sobre una recuperación judicial del Golf Resort de Digne-les-Bains, que autorizaría la continuación de su actividad durante un período de observación y de reestructuración necesaria. A”.

Si una audiencia del tribunal comercial de Manosque debería gobernar este martes 28 de julio sobre el futuro del equipamiento deportivo, creado en 1990, hoy se dice que la estructura es Buscando nuevos inversores financieros.

¿Qué pasa con los proyectos de construcción previstos para el Digne-les-Bains Golf Resort?

La situación financiera actual del establecimiento. también pone en peligro la segunda fase de las obrasx, inicialmente previsto entre 2027-2030. Esto fue para permitir que el Golf de Digne-les-Bains cambiara de tamaño y acomodara entre 25 y 31 habitaciones adicionales. Se habrían agregado a las 13 habitaciones que hoy ofrece el lugar.

También está la cuestión de la gestión del Hôtel de Provence y de la renovación del Hôtel du Grand Paris, adquirido por el grupo Adonis y gestionado por Létitia Cinquini-Bataillé.