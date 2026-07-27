Chan Ho Park se une al grupo de A; Primer coreano en comprar acciones en un club de la MLB

LAS VEGAS – El ex lanzador Chan Ho Park se convirtió en el primer coreano en comprar una participación en un club de Grandes Ligas, la segunda incorporación significativa en la última semana a la estructura de propiedad de los Athletics mientras se preparan para mudarse a Las Vegas en 2028.

Park, el primer jugador coreano de Grandes Ligas que lanzó 17 temporadas (1994-2010), con marca de 124-98, también asumirá el título de asesor principal del propietario John Fisher.

El grupo inversor Team61 anunció el domingo por la noche que su inversión ascenderá a 70 millones de dólares, de los cuales 55 millones están comprometidos y otros 15 millones si la Liga Mayor de Béisbol aprueba el acuerdo.

Los actores Ken Jeong y Daniel Dae Kim también forman parte del grupo inversor.

“Durante mi carrera como jugador, presenté Corea a las Grandes Ligas de Béisbol y a las Grandes Ligas de Béisbol a los fanáticos coreanos, y vi de primera mano cómo incluso un pequeño punto de conexión puede crear un cambio significativo”, dijo Park en un comunicado. “Corea es ahora una potencia del béisbol con fanáticos excepcionales y un sólido sistema de desarrollo de jugadores.

“A través de intercambios con Las Vegas, que está abriendo una nueva era en las Grandes Ligas de Béisbol, espero que se creen más oportunidades para la próxima generación de jugadores. Estamos agradecidos por esta oportunidad de colaborar con los Atléticos para llevar el béisbol coreano al siguiente nivel”.

Fisher, en un comunicado, destacó los beneficios internacionales para el club.

“Corea del Sur es un país apasionante para el béisbol y estamos encantados de asociarnos con Chan Ho Park y Team61 para apoyar su continuo éxito futuro”, dijo Fisher. “Así como fue pionero y abrió caminos para los jugadores de béisbol coreanos y asiáticos en Estados Unidos, creemos que esta asociación con Chan Ho para promover la propiedad coreana en el béisbol tendrá impactos positivos duraderos”.

Harbinger Sports Group, que incluye al ex propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, anunció el jueves que compró una participación minoritaria en los Atléticos, aunque no se revelaron detalles. Pero Harbinger dijo que ha recaudado más de 460 millones de dólares en menos de seis meses.

Los Atléticos están construyendo un estadio abovedado de 2.000 millones de dólares y con capacidad para 33.000 personas en el Strip de Las Vegas. Actualmente están jugando la segunda de tres temporadas planificadas en West Sacramento, California.

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