El fútbol inglés acuerda juicio para acabar con el tiempo muerto táctico del portero

El fútbol inglés se dispone a implementar una prueba para intentar erradicar el tiempo muerto táctico del portero esta temporada, según puede revelar BBC Sport.

La Asociación de Fútbol, ​​la Premier League, la Liga inglesa de fútbol, ​​la Liga Nacional y la Superliga femenina han acordado la medida, a la espera del permiso del International Football Association Board (Ifab).

A principios de este año, Ifab decidió no cambiar la ley e invitó a las ligas a ofrecerse como voluntarias para las pruebas.

Pro Ref, dirigido por el jefe de arbitraje Howard Webb, ha estado en conversaciones con las ligas para determinar cómo abordar el problema. Se decidió que un equipo tuviera que sacar a un jugador de campo del campo.

Si un árbitro indica que el fisio puede acudir a atender a un portero, el entrenador tendrá 10 segundos para designar a otro jugador para que abandone el terreno de juego durante un minuto, comunicándole su elección al cuarto árbitro.

Si no se ha seleccionado ningún jugador dentro de los 10 segundos, el capitán deberá abandonar el campo.

Si el Ifab recibe la autorización a tiempo, el primer partido que incluirá la prueba será la eliminatoria de la ronda preliminar de la Copa Carabao entre Tranmere y Rochdale el sábado 1 de agosto.

BBC Sport tiene entendido que la A-League australiana probará una variación en la que el capitán siempre tendrá que abandonar el campo.

La táctica de ganar un tiempo muerto mientras se trata al portero se ha vuelto cada vez más común y controvertida en las últimas temporadas.

No ha sido raro que el portero se sentara en el césped y le hiciera una señal al fisio, mientras todos los demás jugadores corrían al área técnica para hablar con el equipo. Una vez que el entrenador ha dado las instrucciones, el portero se levanta para seguir jugando.

El trato del portero también se ha utilizado para alterar el impulso del rival cuando está en ventaja.

En noviembre, el técnico del Leeds United, Daniel Farke, acusó al portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de fingir una lesión para “violar las reglas” e interrumpir el juego.