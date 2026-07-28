Notas de los Dodgers: rumores de fecha límite, actualizaciones sobre lesiones

â€”Es la temporada. Solo queda una semana hasta la fecha límite de cambios de la temporada 2026, que este año es el 3 de agosto. Se espera que los Dodgers sean vendedores en lugar de compradores, ya que este año todavía hay más equipos involucrados en una carrera por los playoffs.

Los Dodgers también tendrán su propia acción en la fecha límite de cambios, por así decirlo. Se espera que Edwin Díaz, Kiké Hernández y Blake Snell regresen pronto, y está previsto que Hernández regrese al equipo el martes. Como siempre, los Dodgers contarán con jugadores de renombre, como Tarik Skubal, en caso de que esté disponible. Pero en su mayor parte, el equipo podría estar buscando separarse de algunos jugadores actuales para reforzar su sistema agrícola.

Eric Lauer y Alex Call son dos nombres que podrían negociarse, según Katie Woo de The Athletic. Lauer llegó en un intercambio a mediados de mayo cuando Tyler Glasnow llegó a la lista de lesionados. Ha manejado bien ser un devorador de entradas: el equipo aún no ha perdido un juego en el que él comienza. Si bien mantenerlo en profundidad sería lo más prudente, los Dodgers podrían cambiarlo por algunos prospectos como lo hicieron con Dustin May la temporada pasada.

El intercambio de llamadas tiene un poco más de sentido, ahora que ambos Hernández han regresado de la IL. El hecho de que sea un bateador de otra mano lo hace redundante, y los Dodgers están buscando agregar algo a su sistema agrícola.

Shohei Ohtani no está lanzando actualmente, y la gerencia y el manager Dave Roberts insisten en que eso no afectará sus acciones cuando llegue la fecha límite. Mientras tanto, sigue en la alineación.

“Según sus palabras, los golpes y las carreras, como lo ha hecho las últimas dos noches, no le afectan”, dijo Roberts. â€”SÃ³lo puedo guiarme por lo que Ã©l y el personal de entrenamiento me dicen. Entonces, a menos que escuche lo contrario, que batear compromete su salud, entonces voy a seguir poniéndolo en la alineación”.