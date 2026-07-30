Avance de la Premier League: ¿Es la carrera por el título más abierta en años?

¿Cómo se reemplaza lo irremplazable?

El Manchester City suele ser favorito al título, habiendo ganado seis de los últimos nueve trofeos de la Premier League, pero comienza esta nueva temporada sin su mejor entrenador, Pep Guardiola.

El técnico de 55 años llevó al City a ganar 17 trofeos importantes en 10 años, pero se fue al final de la temporada pasada y desde entonces ha sido reemplazado por su ex asistente Enzo Maresca.

Maresca ha estado sin trabajo desde que dejó el cargo de técnico del Chelsea en enero.

Los Blues también tienen un nuevo entrenador. Reemplazaron a Maresca por Liam Rosenior en enero, pero lo despidieron antes de final de temporada y ahora el ex jugador del Liverpool Xabi Alonso está al mando.

Alonso ganó la Bundesliga con el invencible Bayer Leverkusen hace dos años, pero la temporada pasada tuvo una etapa difícil al frente del Real Madrid.

Muchos pensaron que reemplazaría al campeón de 2024-25, Arne Slot, en Liverpool, pero los Rojos designaron a Andoni Iraola, quien terminó sexto con Bournemouth la temporada pasada.

Son tres clubes enormes con tres nuevos entrenadores.

Es más, Michael Carrick del Manchester United y Roberto de Zerbi del Tottenham sólo asumieron el cargo a mitad de la temporada pasada.

Así, cinco de los seis grandes tradicionales comenzarán la nueva campaña con un entrenador diferente al que tenían al inicio de la temporada pasada.

Sólo queda Mikel Arteta del Arsenal, nombrado en 2019.