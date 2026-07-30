Arran Strong: Se rinden tributos cuando se cancela la búsqueda del surfista británico perdido en el mar

Se han rendido homenajes al surfista Arran Strong, después de que se suspendiera la búsqueda del británico desaparecido en las costas de Portugal.

La Autoridad Marítima Nacional (AMN) confirmó a BBC Sport que la búsqueda del joven de 28 años, que comenzó poco después de su desaparición el lunes por la mañana, se detuvo el jueves.

Strong, que vivía en Portugal, había competido en la Liga Mundial de Surf durante 10 años y representó a Gran Bretaña en cada uno de los dos Juegos Mundiales de Surf anteriores, terminando como el representante británico mejor clasificado en ambas ocasiones.

“Más allá de sus actuaciones en el agua, Arran fue un fantástico compañero de equipo, un competidor respetado y una presencia amable y generosa cuya pasión por el surf dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, dijo GB Surfing en un comunicado en Instagram., externo el martes.

“Su fallecimiento es una pérdida devastadora para nuestro deporte y para la comunidad del surf en general, y lo extrañaremos mucho.

“Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia, los amigos, los compañeros de equipo de Arran y todos aquellos cuyas vidas tocó”.

La AMN dijo que fue alertada de que Strong estaba teniendo dificultades en el agua frente a la costa atlántica en el sur de Portugal a las 11:33 BST del lunes.

Decía: “El joven desapareció en el mar mientras cruzaba desde la playa de Monte Clerigo hacia Carrapateira.

“Su amigo, que estaba con él, fue rescatado por un barco pesquero local que se encontraba cerca”.

El amigo era el entrenador de Strong, José María Pyrrait, quien dijo no haber visto el momento en el que Strong desapareció.

Pyrrait escribió en Instagram, externo que se habían detenido para beber agua y tomar fotos, antes de partir de nuevo con Strong inicialmente a la cabeza, antes de que el entrenador lo adelantara.

“Cuando me detuve a esperar, vi tu tabla a la deriva a unos 100 metros de distancia”, escribió.

“Remé lo más rápido que pude para llegar allí, buceando repetidas veces buscándote, pero estábamos en una zona profunda y la visibilidad era muy corta. Llamé a mi compañero en tierra para pedir ayuda, quien automáticamente activó el rescate”.

Pyrrait dijo que habían pasado otras dos horas y media buscando a Strong desde el barco.

“Arran era como un hijo para mí. Desde los 10 años entrenaba conmigo y pasaba los fines de semana y vacaciones conmigo, como decía su madre, era como un hijo de padres divorciados. Mi amor por él, era como un hijo más que la vida me dio”, escribió.

“Descansa en paz mi ‘hijo'”.

Muchos de los compañeros de equipo y amigos de Strong en el surf rindieron homenajes.

El entrenador de rendimiento de GB Surfing, Luke Dillon, escribió: “Con el corazón tan apesadumbrado. Peleé tantas batallas y viví la vida al máximo, siempre con una sonrisa y una risa contagiosa. Enviando amor a la familia y amigos de Arran”.

La ocho veces campeona nacional británica Lucy Campbell escribió: “El mundo va a extrañar mucho esa sonrisa. Les envío mi amor y abrazos a todos”.

La campeona inglesa de surf Alys Barton escribió: “Arran, competimos juntas durante muchos años y tú siempre fuiste la que animaba a todos los que te rodeaban.

“Gracias por sonreír siempre, creer en los demás y animar a todos. Te extrañaremos profundamente”.