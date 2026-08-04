Kevin Durant hace una afirmación escandalosa que involucra a los Warriors de 2017

The 2016-17 Warriors might be the greatest team of all time, but Kevin Durant believes the 2026-27 76ers are as good on paper.

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Los Warriors de 2016-17 podrían ser el mejor equipo de todos los tiempos, pero Kevin Durant cree que los 76ers de 2026-27 son igual de buenos en el papel.

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Durant implied that's what he thought during a USA Basketball event on Sunday, and he doubled down on Monday when replying to a fan on Instagram who said the two teams "ain't close."

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Durant insinuó que eso era lo que pensaba durante un evento de USA Basketball el domingo, y se duplicó el lunes al responder a un fan en Instagram que dijo que los dos equipos “no están cerca”.

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"Ain’t close lmao," Durant replied. "Joel, mvp recently. Jaylen brown, recent finals mvp, Tyrese Maxey, all star the last 3 years. We all know what bron does. Klay Thompson, never a mvp candidate in nothing, 22ppg. Draymond, 14ppg 7 rebounds 6 assist, Steph a mvp just like Joel was. I don’t get how the warriors team is better on paper."

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“No estoy cerca”, respondió Durant. “Joel, MVP recientemente. Jaylen Brown, reciente MVP de las finales, Tyrese Maxey, todos estrellas en los últimos 3 años. Todos sabemos lo que hace Bron. Klay Thompson, nunca candidato a MVP en nada, 22 puntos por partido. Draymond, 14 puntos por partido, 7 rebotes, 6 asistencias, Steph, un MVP como lo era Joel. No entiendo cómo el equipo de los Warriors es mejor en el papel”.

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Adding Some Context on KD's Take

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Agregando algo de contexto a la opinión de KD

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In the season prior to Durant's arrival with the Warriors, Curry was the unanimous MVP. Meanwhile, Joel Embiid hasn't played 40-plus games in a season since winning MVP in 2023.

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En la temporada previa a la llegada de Durant a los Warriors, Curry fue el MVP unánime. Mientras tanto, Joel Embiid no ha jugado más de 40 partidos en una temporada desde que ganó el MVP en 2023.

<!–qv q:id=7c q:key=vcaa:

Durant was coming off finishing fifth in the MVP race, and he was just 27 years old in 2016. LeBron James is 41 and coming off a season in which he averaged a career-low-tying 20.9 points per game.

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Durant venía de terminar quinto en la carrera por el Jugador Más Valioso, y tenía solo 27 años en 2016. LeBron James tiene 41 años y viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos por partido, el mínimo de su carrera.

<!–qv q:id=7f q:key=vcaa:

Klay Thompson was coming off making his second consecutive All-NBA third team. Tyrese Maxey just made his first All-NBA third team last season.

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Klay Thompson venía de formar parte de su segundo tercer equipo All-NBA consecutivo. Tyrese Maxey acaba de formar su primer tercer equipo All-NBA la temporada pasada.

<!–qv q:id=7i q:key=vcaa:

Draymond Green was coming off finishing seventh in MVP voting, while Jaylen Brown finished sixth in 2025-26.

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Draymond Green venía de terminar séptimo en la votación de MVP, mientras que Jaylen Brown terminó sexto en 2025-26.

<!–qv q:id=7l q:key=vcaa:

In summary, the Curry-Durant tandem was better than the Embiid-James tandem will be, while Thompson and Green might be better third- and fourth-best players than Maxey and Brown due in large part to their defensive exploits.

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En resumen, el tándem Curry-Durant fue mejor de lo que será el tándem Embiid-James, mientras que Thompson y Green podrían ser mejores terceros y cuartos mejores jugadores que Maxey y Brown debido en gran parte a sus hazañas defensivas.

<!–qv q:id=7o q:key=vcaa:

With this context, the only logical conclusion is that the Warriors had a better Big Four than the 76ers do, and we haven't even gotten into the fact that Andre Iguodala is a better fifth-best player than VJ Edgecombe.

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Con este contexto, la única conclusión lógica es que los Warriors tenían mejores Cuatro Grandes que los 76ers, y ni siquiera hemos entrado en el hecho de que Andre Iguodala es un mejor quinto mejor jugador que VJ Edgecombe.

<!–qv q:id=7r q:key=vcaa:

That Warriors team won 67 regular-season games before posting the best playoff win percentage in NBA history by going 16-1. It was the heavy favorite all year after having won 73 regular-season games the season before without Durant.

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Ese equipo de los Warriors ganó 67 juegos de temporada regular antes de registrar el mejor porcentaje de victorias en playoffs en la historia de la NBA con marca de 16-1. Fue el gran favorito durante todo el año después de haber ganado 73 partidos de temporada regular la temporada anterior sin Durant.

<!–qv q:id=7u q:key=vcaa:

This 76ers team is a pretty damn good on paper, but it would be a minor surprise if it won a title.

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Este equipo de los 76ers es bastante bueno en el papel, pero sería una pequeña sorpresa si ganara un título.

<!–qv q:id=7x q:key=vcaa:

Subtle Digs?

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¿Excavaciones sutiles?

<!–qv q:id=80 q:key=vcaa:

One could argue Durant's entire Instagram post could be taken as subtle digs to Curry, Thompson and Green.

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Se podría argumentar que toda la publicación de Durant en Instagram podría tomarse como un comentario sutil hacia Curry, Thompson y Green.

<!–qv q:id=83 q:key=vcaa:

Sure, Curry and Embiid are both MVP winners. But Curry is the player who Durant co-starred with to get two titles, and overall Curry has four titles and two MVPs to Embiid's one MVP. It would be like Magic Johnson saying Bill Walton and Kareem Abdul-Jabbar are the same because they both won an MVP. Not only is it misleading, but Johnson wouldn't say something like this anyway because he respects Abdul-Jabbar too much to make such a strange comparison.

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Claro, Curry y Embiid son ambos ganadores del MVP. Pero Curry es el jugador con el que Durant coprotagonizó para conseguir dos títulos, y en general Curry tiene cuatro títulos y dos MVP frente al único MVP de Embiid. Sería como si Magic Johnson dijera que Bill Walton y Kareem Abdul-Jabbar son iguales porque ambos ganaron un MVP. No sólo es engañoso, sino que Johnson no diría algo como esto de todos modos porque respeta demasiado a Abdul-Jabbar como para hacer una comparación tan extraña.

<!–qv q:id=86 q:key=vcaa:

As for Thompson and Green, it's fair to argue that Maxey and Brown are better players. But what made Thompson and Green so valuable was how their skills complemented dominant offensive players.

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En cuanto a Thompson y Green, es justo argumentar que Maxey y Brown son mejores jugadores. Pero lo que hizo que Thompson y Green fueran tan valiosos fue cómo sus habilidades complementaban a los jugadores ofensivos dominantes.

<!–qv q:id=89 q:key=vcaa:

Thompson's on-ball defense and three-point shooting were just what Curry needed from the 2-guard spot, and Green was the key to the Warriors' excellent defense as well as a solid offensive playmaker.

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La defensa con balón y los tiros de tres puntos de Thompson eran justo lo que Curry necesitaba desde el puesto de segundo escolta, y Green fue la clave para la excelente defensa de los Warriors, así como un sólido creador de juego ofensivo.

<!–qv q:id=8c q:key=vcaa:

I'm sure Durant would say his post wasn't meant to be an all-encompassing argument about the Warriors and 76ers players and therefore any criticism is misplaced.

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Estoy seguro de que Durant diría que su publicación no pretendía ser un argumento exhaustivo sobre los jugadores de los Warriors y los 76ers y, por lo tanto, cualquier crítica está fuera de lugar.

<!–qv q:id=8f q:key=vcaa:

But I think it's fair to say this whole thing is strange.

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Pero creo que es justo decir que todo esto es extraño.

<!–qv q:id=8i q:key=vcaa:

I can't think of any recent example in which a player from a championship team tried to argue another team was as good.

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No puedo pensar en ningún ejemplo reciente en el que un jugador de un equipo campeón haya intentado argumentar que otro equipo era tan bueno.