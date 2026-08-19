Leyendas de la ciencia y el surf: montar olas para la investigación del cáncer

Más de 500 personas se reunieron durante el fin de semana en La Jolla para celebrar la 33ª edición anual de Legends of Science and Surfing, un simposio de oncología y recaudación de fondos en beneficio de la investigación del cáncer en el Moores Cancer Center de UC San Diego.

Según el Instituto Nacional del Cáncer aproximadamente el 38,9% de los hombres y mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida. Esta realidad compartida por muchos quedó ejemplificada en el evento de dos días, que tuvo lugar en el Estancia Hotel, Scripps Pier y Scripps Seaside Forum.

“Es realmente uno de los mejores eventos para recaudar fondos imaginables”, dijo Jon Roseman, copresidente del evento. “Básicamente, fusionas leyendas de la ciencia, científicos que han logrado los avances más sorprendentes en el Centro de Cáncer Moores de la UCSD y la comunidad biotecnológica en general, y los juntas literalmente con leyendas del surf que abarcan décadas”.

El evento fue fundado en 1993 por el entonces presidente de la junta directiva del Moore’s Cancer Center, Sam Armstrong, y el miembro de la junta, John Otterson. Los dos fundaron el evento basándose en su amor compartido por el surf y sus vínculos con la comunidad.

“A John le pidieron que hiciera una recaudación de fondos para los jóvenes en ese momento”, explicó Armstrong. “Era una fiesta de Halloween y dije: ‘¡Ambos surfeamos, hagamos una fiesta de surf!’ De ahí vino”.

El Moores Cancer Center es uno de los 58 Centros Oncológicos Integrales designados por el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos y el único en la región de San Diego. Los servicios oncológicos del centro ocuparon el primer lugar en San Diego, con nueve especialidades clasificadas a nivel nacional por US News & World Report en su encuesta “Mejores hospitales” 2025-2026.

Desde su inicio, el evento ha recaudado más de $14 millones, lo que ha permitido realizar más investigaciones y avances en la atención al paciente.

Jon Roseman, Kevan M. Shokat y Sam Armstrong posan para una fotografía cerca del muelle de Scripps, el 15 de agosto de 2026.

Kevan Shokat un pionero reconocido internacionalmente en el descubrimiento de fármacos contra el cáncer, fue el orador principal. También recibió el premio Rell Sunn del evento, que lleva el nombre Rell Kapolioka’ehukai Sunn campeona mundial de surf que murió en 1998 tras una batalla de 15 años contra el cáncer de mama.

“Es fantástico recibir algo de un evento tan especial sobre una mujer tan especial”, dijo.

El premio reconoce la investigación de Shokat en mutaciones K-RAS, una de las mutaciones que causan cáncer más comunes y que anteriormente se pensaba que era “no farmacológica”. Sus hallazgos han traído esperanza a los pacientes que enfrentan cánceres difíciles de tratar.

“Sabemos que el cáncer de páncreas es causado por una mutación en un gen”, dijo Shokat. “Pero no fue hasta hace 10 años que tuvimos un medicamento que podía detenerlo, y eso fue lo que hizo mi laboratorio”.

Izzy Tihanyi, entusiasta del surf y sobreviviente de cáncer, cofundadora Surf Diva una tienda de surf especializada en enseñar a mujeres a surfear. A Tihanyi le diagnosticaron cáncer de ovario en 2023 y recibió atención en el Moore’s Cancer Center. Ella compartió su historia como parte del panel “Thrivers”, que presenta historias de sobrevivientes de cáncer.

“Mi tabla de surf me salvó la vida”, dijo. â€œUn dÃa fui a surfear con mi hija y sentÃ el ‘zinger’ mÃ¡s increÃble. Fue horrible. Fue como si la electricidad nos atravesara”.

Tihanyi fue inmediatamente a hacerse un chequeo y le diagnosticaron cáncer.

Jon Roseman, un innovador en el surf y defensor del turismo sostenible, fue copresidente del evento. Junto a Tyler Callaway, cuatro veces campeón nacional de surf y sobreviviente de cáncer, coordinó equipos de surf, aseguró lugares y reclutó participantes.

“Cualquier tipo de iniciativa sustentable, ya sea brindar atención médica a la comunidad en general, todo comienza con un esfuerzo colectivo gigantesco”, dijo. “Crear conciencia, es mantener a la gente sana y, con suerte, mantenerla viva; no hay mejor manera de sostener a su comunidad y a su mundo que hacerlo”.